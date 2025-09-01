SSE, Shanghai Comp : retrace son zénith annuel et historique des 3.880 information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 09:01









(Zonebourse.com) - L'indice SSE, ou Shanghai Composite, gagne 0,6% et retrace son zénith historique des 3.880.

En cas de débordement, l'indice phare chinois pourrait allègrement aller cherche les 4.000 (ratio de Fibonacci depuis le plancher des 2.460 de début janvier 2019), puis les 4.100 par la règle du report d'amplitude.





