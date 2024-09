Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SSE (Shanghaï Comp) : renoue avec les 3.000 information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 19:43









(CercleFinance.com) - Le second volet du plan de relance chinois fait merveille et permet à l'indice SSE (Shanghaï Composite) de pulvériser une bonne fois pour toutes la résistance des 2.925 (ex-plancher du 8 juillet) et de renouer avec les 3.000, à l'issue d'une série de 7 séances de hausse consécutive (+10% au total, dont +8% les 24, 25 et 26 septembre).

Le dernier des test des '3.000' remontait au 2 juillet (3.004 en intraday): le prochain objectif se situerait vers 3.085, une résistance affrontée à plusieurs reprises du 1er au 26 avril et qui coïncide désormais avec la grande oblique baissière moyen terme issue du zénith des 3.700 du 13/12/2021.





