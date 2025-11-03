SSE, Shanghai Comp : comble le 'gap' des 3.950
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 08:57
Le support le plus plausible se situait vers 3.920 mais n'a pas été atteint le 31/10 : le suivant se dessine clairement à 3.880 puisqu'il s'agit de la résistance testée du 25 août au 3 octobre dernier ('golden week'), et cela coïncide aujourd'hui avec le support oblique moyen terme.
