SSAB-Le bénéfice d’exploitation dépasse les attentes au T4

Le sidérurgiste suédois SSAB

SSABa.ST a fait état mercredi d’une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre, portée par l’amélioration des résultats de ses activités dans la région Amériques.

Le bénéfice d’exploitation a atteint 756 millions de couronnes suédoises (71,57 milliards d'euros) au quatrième trimestre, contre 487 millions de couronnes sur la même période en 2024. Les analystes tablaient sur 606,1 millions de couronnes, selon un consensus fourni par SSAB.

"Jusqu'à présent, les répercussions directes des droits de douane américains sur l'acier sont restées limitées car SSAB bénéficie d'une stratégie de positionnement haut de gamme et d'une importante production locale aux États-Unis", a déclaré le directeur général, Johnny Sjöström, cité dans un communiqué.

(Reportage Marta Frąckowiak à Gdańsk, version française Elena Smirnova)