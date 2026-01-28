 Aller au contenu principal
SSAB-Le bénéfice d’exploitation dépasse les attentes au T4
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 07:55

Le sidérurgiste suédois SSAB

SSABa.ST a fait état mercredi d’une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre, portée par l’amélioration des résultats de ses activités dans la région Amériques.

Le bénéfice d’exploitation a atteint 756 millions de couronnes suédoises (71,57 milliards d'euros) au quatrième trimestre, contre 487 millions de couronnes sur la même période en 2024. Les analystes tablaient sur 606,1 millions de couronnes, selon un consensus fourni par SSAB.

"Jusqu'à présent, les répercussions directes des droits de douane américains sur l'acier sont restées limitées car SSAB bénéficie d'une stratégie de positionnement haut de gamme et d'une importante production locale aux États-Unis", a déclaré le directeur général, Johnny Sjöström, cité dans un communiqué.

(Reportage Marta Frąckowiak à Gdańsk, version française Elena Smirnova)

Résultats d'entreprise

  • Le restaurant Hyperloop au Futuroscope, un parc de Compagnie des Alpes. (Crédit: / Compagnie des Alpes)
    A suivre aujourd'hui... Cie des Alpes
    information fournie par AOF 28.01.2026 07:53 

    (AOF) - Portée par une forte activité dans les domaines skiables, une dynamique soutenue dans l'hébergement et des parcs de loisirs toujours en croissance, la société débute le nouvel exercice sur des bases solides. Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • L'ancienne première dame de Corée du Sud, Kim Keon Hee, arrive au tribunal central de Séoul, le 12 août 2025 ( POOL / JUNG YEON-JE )
    Corée du Sud: l'ex-première dame Kim Keon Hee condamnée à 20 mois de prison pour corruption
    information fournie par AFP 28.01.2026 07:38 

    Un tribunal sud-coréen a condamné mercredi l'ex-première dame du pays, Kim Keon Hee, à 20 mois de prison pour corruption, après l'incarcération de son mari pour des actes liés à sa déclaration de la loi martiale en 2024. "La prévenue est condamnée à un an et huit ... Lire la suite

  • Manifestation contre l'ICE à Minneapolis, le 27 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )
    Minneapolis: un conseiller de Trump suggère des manquements de la part des policiers fédéraux
    information fournie par AFP 28.01.2026 07:23 

    Un conseiller du président américain, Donald Trump, a évoqué pour la première fois mardi de possibles manquements au "protocole" de la part des policiers fédéraux de l'immigration lors de la mort par balles d'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, pendant des protestations ... Lire la suite

