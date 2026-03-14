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Le philosophe allemand Jürgen Habermas est mort, selon sa maison d'édition
information fournie par AFP 14/03/2026 à 15:46

Le philosophe allemand Jürgen Habermas, le 6 août 2013 à Athènes ( AFP / LOUISA GOULIAMAKI )

Le philosophe allemand Jürgen Habermas, le 6 août 2013 à Athènes ( AFP / LOUISA GOULIAMAKI )

Le philosophe allemand Jürgen Habermas est mort, a indiqué à l'AFP samedi une porte-parole de sa maison d'édition, Suhrkamp Verlag.

Il est décédé à 96 ans à Starnberg, dans le sud de l'Allemagne, a-t-elle précisé, se fondant sur des informations de la famille de cet intellectuel engagé.

Jürgen Habermas, fut l'intellectuel allemand le plus influent de sa génération, impliqué dans tous les grands débats de l'après-guerre et voyant en l'Europe le seul remède à ses yeux à la montée des nationalismes.

Le philosophe allemand Jürgen Habermas, le 13 novembre 2010 à Berlin ( AFP / ODD ANDERSEN )

Le philosophe allemand Jürgen Habermas, le 13 novembre 2010 à Berlin ( AFP / ODD ANDERSEN )

C'est à promouvoir un projet fédéral européen, pour éviter au Vieux continent de retomber comme au XXe siècle dans les rivalités nationalistes, qu'il a consacré ses dernières années.

Tout au long de sa vie, Habermas a lié philosophie et politique, pensée et action. Son autorité morale lui a valu de multiples distinctions à travers le monde.

Après avoir été le porte-voix de la contestation étudiante allemande dans les années 60, il en devient la cible trente ans plus tard, ayant dénoncé les risques d'un "fascisme de gauche" pour l'Etat de droit.

En 1989, il critique les modalités de la réunification allemande, essentiellement guidée par les exigences du marché, et qui fait "du Deutsche mark son étendard".

Né le 18 juin 1929 à Duesseldorf, Jürgen Habermas, avait été incorporé aux Jeunesses hitlériennes mais il était trop jeune pour avoir participé activement à la guerre. Adolescent, il avait été profondément marqué par l'effondrement du nazisme.

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