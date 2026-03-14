Kolesnikova, opposante bélarusse, reçoit le prix Charlemagne en Allemagne

La figure de la contestation bélarusse Maria Kolesnikova (D), libérée en décembre dernier après plus de cinq ans de prison pour son opposition au président Alexandre Loukachenko, reçoit le prestigieux prix Charlemagne, à Aachen en Allemagne, le 14 mars 2026 ( AFP / INA FASSBENDER )

Maria Kolesnikova, figure de la contestation bélarusse, libérée en décembre dernier après plus de cinq ans de prison pour son opposition au président Alexandre Loukachenko, a reçu samedi le prestigieux prix Charlemagne, en Allemagne, où elle vit désormais.

Décernée aux personnalités s'engageant de façon marquante en faveur de l'entente en Europe, cette récompense aurait dû lui être remise en mai 2022. Mais en raison de son emprisonnement, c'était sa soeur qui s'était alors rendue à la cérémonie.

"Ce prix appartient à toutes celles et ceux qui ont cru, qui ont combattu et qui n’ont pas abandonné", a déclaré cette musicienne de formation, qui avait été l'une des meneuses des manifestations contre la réélection jugée frauduleuse de M. Loukachenko en 2020.

Elle a "remercié l’Allemagne de de lui offrir la possibilité de vivre et de travailler ici en sécurité". "Pour quelqu’un qui sort tout juste de prison, cela signifie plus que les mots ne peuvent l’exprimer", a-t-elle insisté.

Contrairement à d'autres opposants, Maria Kolesnikova ne s'était pas exilée après le déclin des manifestations contre M. Loukachenko.

Cette flûtiste et chef d'orchestre professionnelle avait alors été condamnée à onze ans de prison à l’issue d’un procès à huis clos.

Le prix Charlemagne a été créé en 1949 à Aix-la-Chapelle, ancienne capitale de l'empire carolingien, pour promouvoir la construction européenne, après les destructions de la Seconde guerre mondiale. Outre Maria Kolesnikova, deux autres figures de l'opposition bélarusse avaient reçu ce prix en 2022: Svetlana Tikhanovskaïa et Veronika Tsepkalo.