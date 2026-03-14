 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kolesnikova, opposante bélarusse, reçoit le prix Charlemagne en Allemagne
information fournie par AFP 14/03/2026 à 15:43

La figure de la contestation bélarusse Maria Kolesnikova (D), libérée en décembre dernier après plus de cinq ans de prison pour son opposition au président Alexandre Loukachenko, reçoit le prestigieux prix Charlemagne, à Aachen en Allemagne, le 14 mars 2026 ( AFP / INA FASSBENDER )

La figure de la contestation bélarusse Maria Kolesnikova (D), libérée en décembre dernier après plus de cinq ans de prison pour son opposition au président Alexandre Loukachenko, reçoit le prestigieux prix Charlemagne, à Aachen en Allemagne, le 14 mars 2026 ( AFP / INA FASSBENDER )

Maria Kolesnikova, figure de la contestation bélarusse, libérée en décembre dernier après plus de cinq ans de prison pour son opposition au président Alexandre Loukachenko, a reçu samedi le prestigieux prix Charlemagne, en Allemagne, où elle vit désormais.

Décernée aux personnalités s'engageant de façon marquante en faveur de l'entente en Europe, cette récompense aurait dû lui être remise en mai 2022. Mais en raison de son emprisonnement, c'était sa soeur qui s'était alors rendue à la cérémonie.

"Ce prix appartient à toutes celles et ceux qui ont cru, qui ont combattu et qui n’ont pas abandonné", a déclaré cette musicienne de formation, qui avait été l'une des meneuses des manifestations contre la réélection jugée frauduleuse de M. Loukachenko en 2020.

Elle a "remercié l’Allemagne de de lui offrir la possibilité de vivre et de travailler ici en sécurité". "Pour quelqu’un qui sort tout juste de prison, cela signifie plus que les mots ne peuvent l’exprimer", a-t-elle insisté.

Contrairement à d'autres opposants, Maria Kolesnikova ne s'était pas exilée après le déclin des manifestations contre M. Loukachenko.

Cette flûtiste et chef d'orchestre professionnelle avait alors été condamnée à onze ans de prison à l’issue d’un procès à huis clos.

Le prix Charlemagne a été créé en 1949 à Aix-la-Chapelle, ancienne capitale de l'empire carolingien, pour promouvoir la construction européenne, après les destructions de la Seconde guerre mondiale. Outre Maria Kolesnikova, deux autres figures de l'opposition bélarusse avaient reçu ce prix en 2022: Svetlana Tikhanovskaïa et Veronika Tsepkalo.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le philosophe allemand Jürgen Habermas, le 16 mars 2017 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Jürgen Habermas: philosophe engagé de la démocratie
    information fournie par AFP 14.03.2026 16:30 

    Le philosophe Jürgen Habermas, décédé samedi à l'âge de 96 ans, fut l'intellectuel allemand le plus influent de sa génération, impliqué dans tous les grands débats de l'après-guerre et voyant en l'Europe le seul remède à la montée des nationalismes. "L'engagement ... Lire la suite

  • Les dégâts laissés après une frappe israélienne nocturne dans le quartier de Haret Hreik , dans la banlieue sud de Beyrouth, le 14 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 14.03.2026 16:15 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée samedi dans sa troisième semaine : - Trump souhaite que d'autres pays envoient des navires pour sécuriser le détroit d'Ormuz Donald Trump a exhorté d'autres pays à envoyer des bâtiments de guerre ... Lire la suite

  • Une femme pose sur fond d'un drone russe Shahed abattu et exposé à Kiev, le 17 février 2026 ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Drones: l’expertise ukrainienne recherchée dans la "guerre de pauvres"
    information fournie par AFP 14.03.2026 16:03 

    Technologiquement en retard sur l'Occident mais contraints d'innover face aux drones russes, les Ukrainiens sont désormais sollicités par les grandes puissances, à court de solutions au Moyen-Orient contre les drones Shahed iraniens, longtemps dédaignés comme armes ... Lire la suite

  • Le philosophe allemand Jürgen Habermas, le 6 août 2013 à Athènes ( AFP / LOUISA GOULIAMAKI )
    Le philosophe allemand Jürgen Habermas est mort, selon sa maison d'édition
    information fournie par AFP 14.03.2026 15:46 

    Le philosophe allemand Jürgen Habermas est mort, a indiqué à l'AFP samedi une porte-parole de sa maison d'édition, Suhrkamp Verlag. Il est décédé à 96 ans à Starnberg, dans le sud de l'Allemagne, a-t-elle précisé, se fondant sur des informations de la famille de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank