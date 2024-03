SRP Groupe : Une année de croissance rentable

Publication des résultats annuels 2023

Toujours confronté à des conditions de marché exigeantes, SRP Groupe affiche sa résilience dans le cadre de la publication de ses résultats annuels. Le CA 2023 ressort en hausse de +3,0% à 677,2 M€ (légèrement en dessous de nos attentes à 686,4 M€) et la GMV dépasse le cap du milliard d’euros grâce à une progression de +6,3%. La rentabilité de la société s’est également améliorée, témoignant de la pertinence de la feuille de route ACE (annoncée au terme de l’exercice 2022) et de ses premiers effets sur les performances financières du groupe. Dans ce contexte, SRP enregistre un résultat net positif pour la quatrième année consécutive à 0,5 M€ (+54,5% vs 2022).

Perspectives

Alors que l’inflation s’atténue, la consommation des ménages et le pouvoir d’achat restent sous pression. Malgré ce contexte difficile, SRP Groupe reste concentré sur l’application de sa feuille de route ACE et la poursuite de sa croissance rentable. Le groupe va continuer sa politique de premiumisation tout en gardant une maitrise rigoureuse de ses coûts. Par ailleurs la société compte placer l’innovation et la technologie au cœur de son modèle d’affaires afin de générer des économies, d’améliorer son efficacité sur le plan opérationnel et de se placer en avance sur son marché. SRP va continuer de s’appuyer sur le dynamisme de ses différents relais de croissance à l’image de The Bradery et de l’International. SRP attend également une reprise des ventes de Beauté Privée pour soutenir la croissance en 2024.

Suite à cette publication, nous abaissons notre prévision de CA 2024e à 690 M€ (vs 726,0 M€ précédemment. Nous préférons nous montrer prudents dans un environnement de marché encore dégradé. Toutefois, nous conservons notre EBITDA 2024e à 24,7 M€ (vs 24,8 M€ précédemment). Nous pensons que SRP est en mesure de préserver son niveau de marge d’EBITDA au cours de l’exercice à venir autour de 3,5% du CA 2024e.

Recommandation

Après mise à jour de notre modèle, nous abaissons légèrement notre objectif de cours à 1,85 € (vs 1,90 € précédemment) et notre recommandation reste à Achat.