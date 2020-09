SQLI : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

DES RÉSULTATS CONTRASTÉS PAR METIERS

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, présente ses résultats semestriels arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 22 septembre 2020 sous la présidence de Philippe Donche-Gay. Les commissaires aux comptes ont effectué les procédures de revue limitée.

M€ - normes IFRS - données auditées S1 2018 S1 2019 S1 2020 CHIFFRE D'AFFAIRES 115,9 123,0 110,3 EBITDA[1] 6,4 7,6 5,2 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (ROC) 5,3 6,0 4,0 RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 2,4 4,7 4,6 RESULTAT NET 0,4 2,4 0,5

ÉVOLUTION DU MIX D'ACTIVITÉS

Si la crise sanitaire et ses conséquences économiques ont nettement freiné la dynamique du Groupe, elles ont fait évoluer le mix des activités. Ainsi, au 30 juin 2020, 51% des revenus sont issus du pôle Commerce & Expérience, qui regroupe les activités d'agence digitale européenne, et 51% des effectifs sont désormais à l'international, au sein des 14 implantations hors France dont le centre de services digitaux international. Cette transformation du mix d'activité, associée aux mesures de gestion mises en œuvre durant la crise, ont permis d'amortir l'impact du ralentissement sur les résultats et de dégager, conformément aux objectifs annoncés, un résultat opérationnel (EBIT) nettement positif à mi-exercice.

CROISSANCE DU PÔLE COMMERCE & EXPERIENCE

À 110,3 M€, le chiffre d'affaires à fin juin 2020 s'inscrit en repli de 10,3% sur un an (-13,3% à périmètre et taux de change constants).

L'impact de la crise sanitaire a été particulièrement marqué pour le pôle Digital & Technology (activité de services numériques en France), en repli de 22,6%, avec une baisse marquée dans les secteurs Aéronautique & Transport et Finance qui expliquent à eux seuls près de la moitié de la décroissance. Cette contraction conjoncturelle a été amplifiée par la rationalisation de l'offre et l'arrêt des activités non profitables engagés au 2nd semestre 2019.

Dans le même temps, le pôle Commerce & Expérience (+6,0% dont -1,1% en organique), continue de profiter de la bonne dynamique du e-commerce en Europe qui tire la demande pour la création de plateformes technologiques toujours plus complexes et à forte valeur ajoutée. Le pôle profite aussi de l'intégration réussie de Redbox Digital, agence e-Commerce, implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, qui contribue, depuis le 1er mars 2020, à hauteur de 2,4 M€ comme prévu.

STABILISATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT)

La contribution croissante du pôle Commerce & Expérience, qui génère une marge opérationnelle courante de 9,2% au 1er semestre (contre 8,4% un an plus tôt), et le recours aux mesures de soutien gouvernementales durant la crise (qui a contribué à hauteur de 1,9 M€), ont permis de générer un résultat opérationnel courant de 4,0 M€.

Le résultat opérationnel, à 4,6 M€, est équivalent à celui du 1er semestre 2019.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier net (1,0 M€) et d'une charge d'impôt de 3,0 M€ (dont 1,2 M€ liée à l'annulation d'impôts différés), le Groupe reste bénéficiaire avec un résultat net de +0,5 M€.

RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE BRUTE

Grâce à une génération de trésorerie par les opérations de +9,1 M€ et à la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 25,0 M€, SQLI affiche une trésorerie brute de 38,6 M€ à fin juin 2020, tout en diminuant nettement son recours à l'affacturage.

L'endettement financier net, hors obligations locatives (IFRS 16)[2], ressort à 21,3 M€, soit un ratio d'endettement maîtrisé de 22% du montant des fonds propres (95,3 M€).

TENDANCES & PERSPECTIVES

A ce stade, SQLI anticipe, pour la fin de l'année, une dynamique commerciale équivalente à celle du 1er semestre 2020. Dans ce contexte, la priorité du Groupe est d'améliorer progressivement le taux d'emploi (75% en moyenne sur le 1er semestre 2020), par un renforcement de la politique commerciale et une adaptation continue des ressources (2 160 talents au 30 juin 2020 contre 2 190 au 31 décembre 2019), et de poursuivre la politique de gestion rigoureuse des coûts. SQLI prévoit de réaliser un chiffre d'affaires annuel 2020 supérieur à 210 M€ et un résultat opérationnel courant de plus de 6 M€.

Au-delà de 2020, SQLI confirme son ambition d'inscrire durablement ses deux pôles d'activité dans une trajectoire de croissance rentable. Les perturbations liées à la crise sanitaire et les incertitudes sur la demande globale ont toutefois conduit le Groupe à passer en revue les mesures nécessaires pour atteindre ses objectifs financiers à moyen terme.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, le 27 octobre 2020, après Bourse.

Recevez gratuitement toute l'information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 15 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Dubaï, Singapour, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur Linkedin

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

relations Investisseurs

Olivier Stephan - 01 85 64 20 20 - ostephan@sqli.com

Jérôme Fabreguettes-Leib - 01 53 67 36 78 - jfl@actus.fr

Relations Presse financière

Nicolas Bouchez -01 53 67 36 74 - nbouchez@actus.fr

[1] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions (hors IFRS16)

[2] Obligations locatives de 27,2 M€ à plus d'un an et de 8,2 M€ à moins d'un an