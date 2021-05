SQLI : DIESEL LANCE SON NOUVEAU SITE E-COMMERCE AU MOYEN-ORIENT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REDBOX DIGITAL /GROUPE SQLI ACCOMPAGNE BESIDE GROUP, PARTENAIRE DE DIESEL

Redbox Digital, l'agence londonienne du Groupe SQLI, a été choisie pour créer le nouveau site e-Commerce de la marque de mode Diesel au Moyen-Orient à l'issue d'un partenariat avec le distributeur de marques de mode premium Beside Group.

Cette expérience digitale s'appuie sur la plateforme Magento Commerce Cloud. Elle a dans un premier temps été lancée aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite en avril dernier. Elle sera ensuite déployée à Bahreïn, au Qatar, au Koweït et en Égypte.

La boutique en ligne est rattachée au domaine Diesel, mais entièrement gérée par Beside Group, distributeur exclusif de plusieurs grandes marques internationales de mode au Moyen-Orient.

Les innombrables possibilités de personnalisation de Magento, ainsi que la renommée, la réputation et l'expérience de Redbox Digital dans la région sont la combinaison parfaite pour Beside Group.

Tarek Barakat, Directeur Marketing de Beside Group, déclare : « Nous voulions concevoir le site sous Magento pour sa flexibilité et ses options de personnalisation qui nous permettront de répondre au volume que nous ciblons. Redbox Digital nous a été vivement recommandée par notre réseau dans la région. Nos consultants en e-Commerce, Khaleej Digital et Beside, ont opté pour Redbox Digital en raison du professionnalisme et de l'expertise de l'agence. »

Sarmad Hassan, Directeur national MENA chez Redbox Digital, ajoute : « Le Moyen-Orient connaît actuellement un boom des achats en ligne, en particulier sur smartphone. Cela est d'autant plus marqué en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar. Les opportunités pour les marques et les entreprises sont nombreuses dans la région. Notre équipe à Dubaï possède une expérience accrue dans la conception et le développement de sites e-Commerce et comprend les différents marchés et particularités culturelles de la région. »

Implanté à Dubaï, Beside Group a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du de prêt-à-porter, notamment dans la gestion de boutiques physiques, en vente en gros et en stratégies omnicanal. La société exploite des boutiques au Moyen-Orient pour un certain nombre de marques de mode internationales et cherche maintenant à tirer parti des opportunités croissantes du e-Commerce dans la région.

Redbox permettra également à Beside Group de créer une solution flexible pour intégrer une infrastructure « backend » avec une nouvelle architecture « frontend », afin de créer de nouvelles solutions numériques pour ses autres marques premium, rapidement et à moindre coût, une fois la plateforme Diesel en place.

Tarek Barakat explique : « La situation actuelle du marché nous a amené son lot de défis et d'opportunités. Nous avons des équipes qui travaillent sur ce projet partout dans le monde, avec l'équipe ERP en Inde, nos consultants e-Commerce en Europe et l'équipe Beside basée à Dubaï. Heureusement, tous les acteurs, y compris Redbox Digital, connaissent bien la région, savent parfaitement travailler à l'international et tiennent compte des différences culturelles et linguistiques, ce qui facilite grandement les relations. Nous avons déjà terminé la phase de découverte, et l'équipe Redbox a su faire preuve d'organisation et de professionnalisme. Nous avons hâte d'établir une relation stratégique à long terme avec leur équipe. »

A propos de SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2020, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

