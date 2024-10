SQLI : AVIS FAVORABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE VISANT LES ACTIONS SQLI

Paris – 16 octobre 2024. SQLI, groupe européen dédié aux services digitaux, annonce que son Conseil d'administration, qui s'est réuni ce jour, a rendu un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée (l' « Offre ») déposé le 20 septembre 2024 par DBAY Advisors, son actionnaire de référence depuis 2019, par l'intermédiaire de Synsion BidCo, au prix de 54€ par action.

Sur la base notamment des travaux et de la recommandation du comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration et des conclusions du cabinet Crowe HAF agissant en qualité d'expert indépendant, dont le rapport conclut que les termes de l'Offre sont équitables pour les actionnaires de SQLI, le Conseil d'administration de SQLI a rendu à l'unanimité un avis motivé favorable sur l'Offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt de SQLI, ses actionnaires et ses salariés.

Le Conseil d'administration recommande ainsi aux actionnaires de SQLI d'apporter leurs actions à l'Offre.

Dans ce contexte, SQLI a déposé aujourd'hui son projet de note en réponse (incluant l'avis motivé du Conseil d'administration et le rapport de l'expert indépendant) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Conformément aux articles 231-16 et 231-26 du règlement général de l'AMF, les principaux éléments du projet de note d'information de Synsion BidCo et du projet de note en réponse de SQLI, ainsi que les modalités de leur mise à disposition, ont fait l'objet d'un communiqué de la part de Synsion BidCo et de SQLI respectivement.

Le projet de note en réponse est disponible sur les sites Internet de SQLI ( www.opas-sqli.com ) et de l'AMF ( www.amf-france.org ).

L'Offre, le projet de note d'information et le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

L'Offre, sous réserve de l'avis de conformité délivré par l'AMF, devrait ouvrir courant novembre 2024.

A propos de SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 12 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2023, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 251 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

