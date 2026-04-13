Spyre progresse après le succès d'une étude à mi-parcours sur un médicament contre les maladies intestinales

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13 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Spyre Therapeutics SYRE.O augmentent de 23,3 % à 63,24 $ avant la mise sur le marché

** SYRE déclare que son médicament expérimental a montré une réduction significative de l'activité de la maladie dans une étude de phase intermédiaire chez les patients atteints de colite ulcéreuse

** Le médicament, SPY001, a atteint l'objectif principal de l'essai, en réduisant une mesure clé de l'inflammation au niveau des tissus après 12 semaines de traitement, a déclaré la société

** La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique qui provoque des gonflements et des ulcères dans la paroi du côlon et du rectum

** À la dernière clôture, l'action SYRE était en hausse de 56% depuis le début de l'année