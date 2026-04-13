 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Spyre progresse après le succès d'une étude à mi-parcours sur un médicament contre les maladies intestinales
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Spyre Therapeutics SYRE.O augmentent de 23,3 % à 63,24 $ avant la mise sur le marché

** SYRE déclare que son médicament expérimental a montré une réduction significative de l'activité de la maladie dans une étude de phase intermédiaire chez les patients atteints de colite ulcéreuse

** Le médicament, SPY001, a atteint l'objectif principal de l'essai, en réduisant une mesure clé de l'inflammation au niveau des tissus après 12 semaines de traitement, a déclaré la société

** La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique qui provoque des gonflements et des ulcères dans la paroi du côlon et du rectum

** À la dernière clôture, l'action SYRE était en hausse de 56% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
51,2900 USD NASDAQ -0,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank