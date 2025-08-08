 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spruce Power réalise des gains sur la vente de crédits d'énergie renouvelable dans le New Jersey
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 15:20

8 août - ** Les actions de la société d'énergie solaire Spruce Power SPRU.N augmentent de ~35% à 1,53 $ en pré-marché

** La société signe un accord pluriannuel pour vendre ses crédits d'énergie solaire renouvelable (SREC) dans le New Jersey à une "contrepartie du secteur de l'énergie d'investissement"

** Spruce s'attend à ce que la transaction génère environ 10 millions de dollars de revenus entièrement couverts jusqu'en 2029

** La contrepartie utilise les SREC de Spruce comme instrument de conformité pour couvrir ses positions d'approvisionnement en électricité dans l'État du New Jersey ", déclare Chris Hayes, directrice générale de Spruce

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 60,6 % depuis le début de l'année

