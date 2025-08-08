Spruce Power réalise des gains sur la vente de crédits d'énergie renouvelable dans le New Jersey

8 août - ** Les actions de la société d'énergie solaire Spruce Power SPRU.N augmentent de ~35% à 1,53 $ en pré-marché

** La société signe un accord pluriannuel pour vendre ses crédits d'énergie solaire renouvelable (SREC) dans le New Jersey à une "contrepartie du secteur de l'énergie d'investissement"

** Spruce s'attend à ce que la transaction génère environ 10 millions de dollars de revenus entièrement couverts jusqu'en 2029

** La contrepartie utilise les SREC de Spruce comme instrument de conformité pour couvrir ses positions d'approvisionnement en électricité dans l'État du New Jersey ", déclare Chris Hayes, directrice générale de Spruce

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 60,6 % depuis le début de l'année