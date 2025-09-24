Spruce Power prévoit de licencier 19 % de son personnel ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société d'énergie solaire Spruce Power SPRU.N chutent de 5,3 % à 1,61 $ dans les échanges prolongés

** SPRU prévoit de réduire ses effectifs dans le cadre de ses efforts de rationalisation des opérations

** La société prévoit de supprimer 40 emplois, ce qui représente environ 19 % de sa main-d'œuvre

** Elle prévoit des économies de coûts annualisées d'environ 20 millions de dollars - une fois la mise en œuvre achevée

** SPRU prévoit de comptabiliser la majorité des charges de restructuration au troisième trimestre

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 42,76 % depuis le début de l'année