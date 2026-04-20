Spruce Biosciences chute après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 avril - ** Les actions de Spruce Biosciences SPRB.O ont baissé de 9,9 % à 63 $ après-bourse suite à l'annonce d'une augmentation de capital. ** L'entreprise biopharmaceutique spécialisée dans les troubles neurologiques lance une offre d'actions et de bons de souscription d'actions préfinancés , sans divulguer le montant de l'opération.
** Leerink, Guggenheim et Oppenheimer sont les teneurs de livre associés. ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer les activités de pré-commercialisation et de lancement, pour les essais cliniques prévus, entre autres utilisations, selon le prospectus .
** La société SPRB, basée à South San Francisco, Californie, a environ 1,4 million d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 98 millions de dollars.
** Les actions de SPRB ont terminé en baisse de 0,6 % à 69,90 $ le lundi, en baisse de ~20 % depuis le début de l'année.
** 2 analystes considèrent l'action comme un "achat fort", les 2 autres comme un "achat"; PT médian de 185 $, selon les données de LSEG.
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