Sprouts Farmer Market en hausse grâce à la révision à la hausse des prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 juillet - ** L'action de Sprouts Farmers Market SFM.O a progressé de 4% à 82,98 dollars lors des échanges après clôture
** La société relève la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et la fourchette haute de ses prévisions de bénéfices
** La société table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 5,5% et 6,5%, contre une prévision antérieure de 4,5% à 6,5%
** Prévoit un BPA annuel compris entre 5,32 $ et 5,40 $, contre une estimation de 5,32 $ à 5,48 $
** L'entreprise affiche un BPA de 1,37 $ au deuxième trimestre, contre une estimation de 1,34 $
** La société a indiqué lors de sa conférence téléphonique sur les résultats qu’elle s’attendait à un impact limité de l’épidémie actuelle de cyclosporose, dont l’essentiel devrait se faire sentir au troisième trimestre
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 1% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer