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Sprouts Farmer Market en hausse grâce à la révision à la hausse des prévisions annuelles
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 00:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action de Sprouts Farmers Market SFM.O a progressé de 4% à 82,98 dollars lors des échanges après clôture

** La société relève la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et la fourchette haute de ses prévisions de bénéfices

** La société table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 5,5% et 6,5%, contre une prévision antérieure de 4,5% à 6,5%

** Prévoit un BPA annuel compris entre 5,32 $ et 5,40 $, contre une estimation de 5,32 $ à 5,48 $

** L'entreprise affiche un BPA de 1,37 $ au deuxième trimestre, contre une estimation de 1,34 $

** La société a indiqué lors de sa conférence téléphonique sur les résultats qu’elle s’attendait à un impact limité de l’épidémie actuelle de cyclosporose, dont l’essentiel devrait se faire sentir au troisième trimestre

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 1% depuis le début de l'année

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SPROUTS FARMERS
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