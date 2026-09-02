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Sprinklr recule après la publication de prévisions annuelles pessimistes
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 15:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Le titre de l'éditeur de logiciels d'entreprise Sprinklr CXM.N recule de 2,4 % à 7,4 dollars

** CXM prévoit pour l'exercice 2027 un bénéfice par action ajusté d’environ 47 cents, en deçà des estimations des analystes qui s’élèvent à 49 cents – données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté de 11 cents au troisième trimestre, en deçà des estimations de 13 cents

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 213,74 millions de dollars, soit un peu en deçà des estimations de 214,4 millions de dollars

** 8 des 9 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 1 la recommandation « conserver »; le cours cible médian est de 6,75 $ – données LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 5,3 % depuis le début de l'année

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