Sprinklr progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

3 décembre - ** Les actions de la société de logiciels d'entreprise Sprinklr CXM.N ont augmenté de 4,6 % à 7,89 $ avant le marché après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations

** La société affiche un chiffre d'affaires de 219,07 millions de dollars au 3ème trimestre, dépassant les estimations des analystes de 209,2 millions de dollars, grâce à des revenus d'abonnement plus élevés et à la croissance des grandes entreprises clientes

** Le chiffre d'affaires des abonnements a augmenté de 6 % en glissement annuel à 180,6 millions de dollars

** BPA ajusté de 0,12 $, supérieur à l'estimation de 0,09 $ - données LSEG

** La note moyenne de neuf analystes sur les actions est "hold"; PT médian à $9.50 - données compilées par LSEG

** L'action CXM a baissé de 10,8 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture