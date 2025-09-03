 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sprinklr glisse dans un marché agité après les changements de direction et les résultats
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la société de logiciels d'entreprise Sprinklr CXM.N chutent de 2,2 % à 8,41 $ dans un marché préliminaire agité après que la société ait annoncé le départ de Manish Sarin, directrice financière

** CXM nomme également Scott Millard au poste de directeur des revenus

** Les actions de la société ont initialement augmenté de 3,3 % après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26

** Elle s'attend maintenant à ce que les revenus de l'exercice 26 se situent entre 837 et 839 millions de dollars, contre des prévisions antérieures de 825 à 827 millions de dollars

** CXM dépasse les estimations de résultats du 2ème trimestre - données compilées par LSEG

** Trois courtiers sur dix considèrent l'action comme "achetée", six comme "conservée" et un comme "vendue"; leur estimation médiane est de 10 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 1,8 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

