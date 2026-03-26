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Spring Airlines, compagnie aérienne chinoise, augmentera les taxes sur le carburant domestique à partir du 5 avril
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 05:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne chinoise Spring Airlines 601021.SS augmentera le supplément carburant pour les vols intérieurs à partir du 5 avril, a annoncé la compagnie sur son site Internet, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran fait grimper les prix du kérosène.

* Les détails spécifiques de l'ajustement seront annoncés dans un avis ultérieur, a déclaré le transporteur à bas prix.

* Plusieurs compagnies aériennes chinoises, dont Spring, Juneyao Airlines 603885.SS et Xiamen Airlines, ont récemment augmenté les prix du carburant pour certaines liaisons internationales.

* Le conflit a bouleversé l'industrie mondiale de l'aviation, incitant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et à revoir leurs perspectives financières.

Guerre en Iran
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