Spotify: retour au plus haut, UBS en soutien

(CercleFinance.com) - L'action Spotify se remet en direction de ses plus hauts historiques mercredi à la Bourse de New York, à la faveur d'une note positive d'UBS qui a décidé de relever son objectif de cours sur la valeur.



A 11h15 (heure de Wall Street), le titre du spécialiste de la musique grimpe de 5% pour se rapprocher de ses plafonds absolus inscrits au-delà des 500 dollars en décembre.



Dans une étude diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS indiquent avoir rehaussé leur cible sur la valeur de 485 à 540 dollars, disant anticiper un nouvel exercice 'solide' en 2025.



Le bureau d'études, dont l'objectif fait apparaître un potentiel haussier de 17,7%, explique s'attendre à ce que le groupe suédois attire 23 millions de nouveaux abonnés payants cette année, contre 24 millions en 2024, tout en continuant à améliorer ses marges bénéficiaires.



UBS, qui maintient par ailleurs sa recommandation d'achat, précise pronostiquer la réalisation d'un flux de trésorerie disponible (FCF) de trois milliards d'euros en 2025, contre deux milliards l'an dernier.





