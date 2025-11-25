 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 982,69
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Spotify progresse après un rapport sur les hausses de prix des abonnements aux États-Unis
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du géant suédois du streaming Spotify SPOT.N grimpent de 4,1% à 609 dollars avant bourse

** SPOT augmentera ses prix d'abonnement aux États-Unis au premier trimestre de l'année prochaine, rapporte le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet

** L'augmentation de l'année prochaine sera la première hausse de prix aux États-Unis depuis juin 2024

** SPOT a déclaré en août qu'il augmenterait ses prix de 10,99 euros à 11,99 euros (13,83 $) par mois sur les marchés de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique latine et de la région Asie-Pacifique

** Spotify n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté d'environ 31 % cette année

(1 $ = 0,8668 euros)

Valeurs associées

SPOTIFY TECH
585,090 USD NYSE +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank