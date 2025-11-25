Spotify progresse après un rapport sur les hausses de prix des abonnements aux États-Unis

25 novembre - ** Les actions du géant suédois du streaming Spotify SPOT.N grimpent de 4,1% à 609 dollars avant bourse

** SPOT augmentera ses prix d'abonnement aux États-Unis au premier trimestre de l'année prochaine, rapporte le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet

** L'augmentation de l'année prochaine sera la première hausse de prix aux États-Unis depuis juin 2024

** SPOT a déclaré en août qu'il augmenterait ses prix de 10,99 euros à 11,99 euros (13,83 $) par mois sur les marchés de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique latine et de la région Asie-Pacifique

** Spotify n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté d'environ 31 % cette année

(1 $ = 0,8668 euros)