Spotify facilite la rémunération des créateurs de vidéos et annonce la création d'un nouveau studio à Los Angeles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spotify réduit l'éligibilité à son programme de partenariat

La société annonce Spotify Sycamore Studios

Les créateurs peuvent monétiser via des plateformes tierces grâce à une nouvelle API

Les nouveaux outils de sponsoring de Spotify seront lancés en avril

Spotify élargit son programme de monétisation pour les créateurs et introduit de nouveaux outils pour les podcasters vidéo, afin de mieux concurrencer YouTube et Netflix NFLX.O sur ce marché en plein essor.

La société suédoise de streaming SPOT.N a déclaré mercredi qu'elle avait fait des investissements qui ont contribué à plus de 10 milliards de dollars dans l'industrie du podcast au cours des cinq dernières années pour stimuler les revenus des créateurs, augmenter l'engagement et construire une infrastructure.

Un an après le lancement de son programme de monétisation, elle abaisse les seuils d'accès à ce dernier.

"Depuis le lancement du programme, la consommation mensuelle de podcasts vidéo sur Spotify a presque doublé", a déclaré Roman Wasenmuller, responsable mondial des podcasts chez Spotify, lors d'une conférence de presse.

"L'utilisateur moyen d'un podcast Spotify regarde deux fois plus d'émissions vidéo par mois qu'avant le lancement du programme."

Cette décision intervient à un moment où les plateformes se bousculent pour attirer les créateurs de podcasts vidéo afin d'exploiter la demande croissante pour ce type de contenu ainsi que l'engagement plus élevé qu'il offre.

Les créateurs de Spotify peuvent désormais se qualifier pour le programme avec 1 000 membres d'audience engagés, 2 000 heures consommées au cours des 30 derniers jours et trois épisodes publiés, contre 2 000 auditeurs, 10 000 heures consommées et 12 épisodes publiés auparavant.

La société précise que les créateurs participant au programme peuvent gagner de l'argent grâce aux publicités diffusées dans les catégories gratuites et sur d'autres plateformes, mais que les créateurs de vidéos bénéficient d'une source de revenus supplémentaire, puisqu'ils sont payés directement par Spotify lorsque les abonnés premium regardent leurs vidéos sans publicité.

Spotify lancera également de nouveaux outils de gestion du parrainage en avril et permettra aux créateurs de publier et de monétiser facilement des podcasts vidéo directement à partir de plateformes d'hébergement tierces telles que Acast, Audioboom et Libsyn.

Les studios Spotify Sycamore de Los Angeles, qui accueilleront les podcasts de The Ringer, ont également été dévoilés et seront mis à la disposition de certains créateurs. En plus de ses installations à Londres et à New York, cette initiative aidera les créateurs à éviter les coûts de location des installations, a déclaré à Reuters Jordan Newman, responsable des partenariats de contenu chez Spotify.