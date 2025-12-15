 Aller au contenu principal
Spotify est en grande partie rétabli après une panne qui a touché des milliers de personnes dans le monde, selon Downdetector
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et des rapports de panne)

La plateforme de streaming musical Spotify SPOT.N a été rétablie pour la plupart des utilisateurs après avoir subi une panne mondiale qui a affecté des dizaines de milliers de personnes, a montré le site web de suivi des pannes Downdetector.com lundi.

La panne aux États-Unis a diminué pour atteindre environ 1 000 incidents de personnes signalant des problèmes avec la plateforme à 10h30 ET, par rapport à un pic de près de 36 000 rapports d'utilisateurs, a montré Downdetector.com.

Au Royaume-Uni, les rapports sont tombés à près de 250 après plus de 10 300 problèmes plus tôt dans la journée, selon le site web, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources.

Les actions de Spotify ont baissé de près de 3 % dans la matinée.

Les utilisateurs des plateformes de médias sociaux Reddit et X ont signalé plusieurs problèmes avec Spotify, notamment des problèmes de connexion , des difficultés d'accès à la page d'accueil et des problèmes de lecture dans les files d'attente de chansons.

Spotify a indiqué dans un message sur X que le problème était résolu et a renvoyé les utilisateurs qui rencontraient encore des difficultés vers sa page d'assistance à la communauté. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur les causes de la panne.

Il s'agit de la troisième panne majeure de Spotify cette année, après celles d' avril et de juin .

Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut différer de celui indiqué sur Downdetector, car ces rapports sont soumis par les utilisateurs.

