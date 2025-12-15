 Aller au contenu principal
Spotify en panne pour des milliers d'utilisateurs, selon Downdetector
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Spotify, détails et mise à jour des rapports de panne)

La plateforme de streaming musical Spotify SPOT.N a été indisponible pour des milliers d'utilisateurs lundi, selon Downdetector.com.

Les actions de Spotify étaient en baisse de 2,4 % dans la matinée.

Les utilisateurs des plateformes de médias sociaux Reddit et X ont signalé des problèmes de connexion à Spotify, des difficultés d'accès à sa page d'accueil et des problèmes de lecture dans les files d'attente de chansons.

Dans un message publié sur X, Spotify a déclaré: "Nous sommes conscients de certains problèmes en ce moment même et nous sommes en train de les résoudre!

Plus de 31 200 problèmes ont été signalés aux États-Unis à 9 h 33 (heure de l'Est), selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources.

Des pannes ont également été signalées au Canada, avec près de 4 000 rapports à 9 h 34 (heure de l'Est); le Royaume-Uni comptait plus de 10 300 problèmes d'application à 9 h 33 (heure de l'Est).

Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut être différent de celui indiqué car ces rapports sont soumis par les utilisateurs.

