Spotify élargit l'accès aux vidéos musicales aux utilisateurs premium aux États-Unis et au Canada pour concurrencer YouTube

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 3)

Spotify SPOT.N a annoncé mardi qu'il mettait les vidéos musicales à la disposition des abonnés premium aux États-Unis et au Canada, alors que le géant suédois du streaming dispute à YouTube des parts de marché.

Le contenu vidéo offre une expérience plus immersive et attrayante que le contenu audio seul, ce qui pourrait contribuer à attirer davantage d'utilisateurs et d'annonceurs.

Les actions de Spotify étaient en hausse de près de 4 % dans les échanges de l'après-midi. L'action a augmenté d'environ 28 % depuis le début de l'année.

Après le lancement d'une version bêta sur près de 100 marchés l'année dernière, cette initiative vise à renforcer la position de Spotify par rapport aux offres de streaming musical d'Apple AAPL.O et d'Amazon AMZN.O .

Spotify a indiqué que le catalogue vidéo initial comprendra du contenu d'artistes tels qu'Ariana Grande, Olivia Dean, BABYMONSTER et Addison Rae.

"Nous avons constaté que lorsque les fans découvrent un titre accompagné d'une vidéo musicale sur Spotify, ils sont 34 % plus enclins à le réécouter et 24 % plus enclins à le sauvegarder ou à le partager au cours de la semaine suivante", a déclaré la société.

Les vidéos musicales seront disponibles pour tous les abonnés premium aux États-Unis et au Canada d'ici la fin du mois.

Spotify a récemment dévoilé Wrapped, son récapitulatif de fin d'année des habitudes d'écoute des utilisateurs, qui a attiré plus de 200 millions d'utilisateurs engagés en 24 heures environ, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente.

"L'engagement est un élément très important de notre mesure... parfois, il pourrait même être plus important que le nombre d'utilisateurs", a déclaré le mois dernier le directeur financier Christian Luiga lors de la conférence Morgan Stanley sur la technologie.

Le Financial Times a rapporté le mois dernier que Spotify devrait augmenter le prix de ses abonnements aux États-Unis au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

La société a déjà augmenté le coût de son plan individuel premium dans plus de 150 marchés au cours du trimestre de septembre, alors qu'elle cherche à stimuler la croissance de ses bénéfices.

Le fondateur et directeur général de Spotify, Daniel Ek, passera au poste de président exécutif en janvier.