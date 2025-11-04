Spotify dépasse les attentes au 3ème trimestre, l'effet Taylor Swift visible
Le spécialiste du streaming audio a dégagé sur le trimestre un bénéfice opérationnel en hausse de 28% à 582 millions d'euros sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 4,27 milliards d'euros.
Spotify indique qu'il a continué à attirer de nouveaux abonnés, visiblement désireux d'écouter le dernier opus de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', qui est devenu à la fois le disque le plus pré-commandé et le plus écouté en une journée sur la plateforme.
L'entreprise dit désormais compter 281 millions d'utilisateurs payants, soit 12% de plus qu'un an plus tôt.
Les comptes gratuits avec publicité ont de leur côté dépassé les prévisions pour s'établir à 713 millions à la fin septembre, soit une hausse de 11%.
Ces bonnes performances lui ont permis de dégager un flux de trésorerie disponible (FCF) en augmentation de 13% à 806 millions d'euros.
Pour le quatrième trimestre, Spotify s'attend à disposer de 745 millions d'utilisateurs actifs, dont 289 millions membres payants, ce qui devrait lui permettre de réaliser un chiffre d'affaires de 4;5 milliards pour un résultat opérationnel de 620 millions d'euros.
'Malgré la faiblesse du dollar, nous sommes impressionnés par la croissance du nombre d'utilisateurs et, surtout, par l'augmentation de la rentabilité', réagissent dans une note les analystes de DZ Bank.
'Les hausses de prix et les partenariats prometteurs (notamment avec Netflix) devraient contribuer à alimenter cette dynamique', ajoute la banque allemande, qui relève en conséquence sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 652 à 735 dollars.
Le titre Spotify, qui a largement surperformé le marché depuis le début de l'année à Wall Street avec une hausse de 44%, perdait près de 2% mardi dans les premiers échanges suite à la publication de ces résultats trimestriels.
