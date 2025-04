Spotify a versé plus de 100 millions de dollars aux podcasteurs début 2025

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Spotify a versé plus de 100 millions de dollars aux créateurs de podcasts audio et vidéo au premier trimestre 2025, a indiqué lundi la plateforme suédoise, qui donne pour la première fois une estimation de ses versements aux créateurs de contenus hors musique.

Le groupe suédois a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 15,7 milliards d'euros.

"Pour la première fois, nous révélons que Spotify a versé plus de 100 millions de dollars (88 millions d'euros, NDLR) aux éditeurs de podcasts et aux podcasteurs du monde entier au cours du seul premier trimestre 2025", selon le communiqué.

"Ce chiffre reflète notre engagement profond envers l'économie des créateurs et souligne la position de Spotify en tant que plateforme de premier plan pour les créateurs audio et vidéo", ajoute le groupe suédois.

Les paiements versés par Spotify englobent "à la fois les revenus publicitaires et les revenus générés par le programme +Spotify Partner Program+, qui a été lancé au début de l'année sur certains marchés" et permet aux créateurs de podcast de monétiser leurs contenus, selon le communiqué.

Spotify a accueilli en 2015 ses premiers contenus audio et vidéo non musicaux. Il a accéléré en 2019 en rachetant Gimlet Media, considéré à l'époque par certains comme le créateur de podcasts le plus avancé de l'industrie.

La plateforme suédoises doit publier mardi ses résultats pour le premier trimestre. Le numéro un mondial des plateformes a dégagé son premier bénéfice net annuel en 2024, à 1,1 milliard d'euros.