Spotify: 4ème trimestre meilleur que prévu grâce aux abonnés 04/02/2025









(CercleFinance.com) - Spotify a fait état mardi de résultats supérieurs aux attentes au titre du 4ème trimestre, le spécialiste de la musique en ligne ayant attiré plus d'abonnés que prévu.



Le groupe suédois indique avoir gagné 11 millions d'abonnés payants ('premium') supplémentaires par rapport au 3ème trimestre, pour en totaliser 263 millions à la fin décembre.



Pa comparaison, il s'était donné comme objectif un chiffre de 260 millions en début de trimestre.



L'arrivée de ces nouveaux membres conjuguée à la baisse de ses dépenses opérationnelles ont permis à Spotify de dégager un bénéfice net de 477 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, contre une perte de 75 millions il y a un an.



Son chiffre d'affaires a bondi de 16% à 4,24 milliards d'euros alors que le consensus visait 4,15 milliards.



S'agissant de ses perspectives, Spotify s'est dit bien positionné afin de signer un nouvel exercice de croissance en 2025 tout en améliorant ses marges.



Le titre, qui n'a cessé de surperformer le Nasdaq depuis un an, gagnait plus de 10% mardi à la Bourse de New York après la publication de ses résultats trimestriels. Ses gains sur les 12 mois écoulés atteignent désormais 146%.





