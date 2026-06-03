Sport automobile - Leclerc prolonge son contrat avec Ferrari pour plusieurs années

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Le pilote Charles Leclerc s'est engagé auprès de Ferrari dans le cadre d'une prolongation de contratpluriannuelle, a confirmé mercredi l'écurie de Formule 1 à la veille du Grand Prix de Monaco.

Le Monégasque de 28 ans pilote pour l'écurie de Maranello en F1 depuis 2019 et a remporté huit courses.

"Je ne pourrais pas être plus heureux de poursuivre cette aventure avec la Scuderia Ferrari HP. Cela a toujours été bien plus qu'une simple équipe pour moi", a déclaré Leclerc dans un communiqué publié par Ferrari.

Leclerc occupe actuellement la troisième place du championnat des pilotes 2026, derrière Kimi Antonelli et George Russell, en tête chez Mercedes.

Il est déjà le deuxième pilote Ferrari le plus capé en F1 et occupe la deuxième place au classement des pole positions, derrière Michael Schumacher.

Ferrari n'a pas précisé la durée de son nouveau contrat, indiquant seulement qu'il resterait pour les "saisons à venir" du championnat.

"Charles fait partie de la famille Ferrari depuis de nombreuses années maintenant et ce renouvellement nous semble tout à fait naturel", a déclaré le directeur de l'écurie, Fred Vasseur.

"Au fil de ces saisons, nous l’avons vu grandir, pour devenir non seulement l’un des pilotes les plus performants de Formule 1, mais aussi une personne en parfaite harmonie avec l’équipe et tout ce que Ferrari représente.

Nous savons à quel point ce projet compte pour lui et nous sommes heureux de continuer à travailler ensemble vers nos objectifs communs."