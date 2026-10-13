Sport automobile – Le Rwanda s'apprête à faire revenir la F1 en Afrique pour la première fois depuis 1993

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* Ce Grand Prix sera le premier de Formule 1 organisé en Afrique depuis 1993

* Le circuit devrait être construit près de Bugesera, à environ 40 km au sud de la capitale, Kigali

* Le Rwanda deviendra le troisième pays africain à accueillir une manche du championnat

* Elle portera le nom de Grand Prix d'Afrique

(Ajout de détails sur le tracé et de la signature)

par Philbert Girinema

L'Afrique fera son retour au calendrier de la Formule 1 pour la première fois depuis 1993: le Rwanda s'apprête en effet à accueillir un Grand Prix à partir du début des années 2030, dans le cadre d'un accord de dix ans annoncé mardi.

La dernière course de Formule 1 disputée sur le continent avait eu lieu sur le circuit de Kyalami, en Afrique du Sud, au nord de Johannesburg, et la discipline cherchait depuis longtemps à y revenir.

La course s’appellera le Grand Prix d’Afrique, présenté par Visit Rwanda, et se déroulera sur un circuit qui reste à construire, à proximité d’un nouvel aéroport international en cours de construction à Bugesera, à environ 40 km (25 miles) au sud de la capitale, Kigali.

« Aujourd’hui marque un tournant historique pour la Formule 1 », a déclaré Stefano Domenicali, directeur généralde la F1, lors d’une conférence de presse aux côtés du présidentrwandais Paul Kagame et de Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

« Avec l’arrivée du Rwanda au calendrier à partir de la prochaine décennie, notre sport sera présent sur tous les continents habités, rapprochant ainsi plus que jamais le championnat du monde des fans du monde entier.

« L’Afrique a toujours fait partie de l’avenir de la Formule 1, et dès le début, nous étions déterminés à y revenir de la bonne manière, avec le bon partenaire, un engagement à long terme et une vision claire pour créer un impact significatif. »

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE GRAND PRIX

Kagame a annoncé il y a deux ans la candidature de son pays d’Afrique de l’Est enclavé .

Le circuit de catégorie 1, spécialement conçu par l’ancien pilote autrichien Alex Wurz en collaboration avec Tilke, architecte de longue date de la F1, devrait être achevé au début de la prochaine décennie. Rapide et fluide, il présentera d’importants dénivelés et permettra aux spectateurs d’être au plus près de l’action.

Jean-Guy Afrika, directeur général du Rwanda Development Board, a déclaré que le circuit aurait une capacité de 100 000 places et serait également un complexe polyvalent pouvant être utilisé toute l’année comme lieu de concerts et d’expositions.

« Nous voulons que cela dépasse le cadre du Rwanda. Nous voulons que ce soit le moment où ce sport est revenu en Afrique pour ne plus jamais en repartir », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, ajoutant que cette initiative serait probablement « financée par le secteur privé et coordonnée par le gouvernement ».

Le Rwanda sera le troisième pays africain à accueillir une manche du championnat depuis sa création en 1950, le Maroc ayant organisé une course près de Casablanca en 1958.

Domenicali a également mis en avant les retombées économiques et sociales liées au tourisme et aux investissements.

« Pour nos fans, c’est un moment particulièrement passionnant », a-t-il ajouté. « L’Afrique compte plus de 100 millions de fans de Formule 1 et ce nombre continue de croître rapidement. »

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, aujourd’hui âgé de 41 ans et pilotant pour Ferrari, a déclaré à plusieurs reprises que « le moment était venu d’organiser une course en Afrique » et a milité pour que cela se concrétise.

« J’ai toujours dit qu’il fallait organiser un Grand Prix en Afrique. C’est, pour moi, le continent le plus important et le plus beau », a-t-il déclaré aux journalistes à Singapour le week-end dernier.

L’Afrique du Sud a également étudié les possibilités d’organiser une course au Cap ou à Kyalami, le ministre des Sports, Gayton Mackenzie, ayant récemment déclaré que cela restait envisageable malgré un calendrier déjà bien rempli de 24 courses.

« Nous sommes ravis que le Rwanda accueille la F1 en 2030 », a-t-il écrit sur X la semaine dernière, alors que des informations laissaient entendre qu’une annonce était imminente. « Ils y travaillent depuis plus longtemps que l’Afrique du Sud et le méritent.

« Certains réagissent comme si un continent de 55 pays ne pouvait en obtenir qu’une seule », a-t-il ajouté, soulignant que l’Italie avait jusqu’à récemment accueilli deux courses par an et laissant entendre que l’Afrique du Sud pourrait encore être dans la course.

LA RECONSTRUCTION APRÈS LE GÉNOCIDE DE 1994

Kagame a été salué par les dirigeants occidentaux et régionaux pour avoir contribué à mettre fin au génocide de 1994 au Rwanda et à reconstruire le pays pour en faire une destination attractive pour les investissements et l’aide.

Il est également accusé de réprimer ses détracteurs dans son pays et de soutenir le groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo voisine, que les organisations de défense des droits de l’homme accusent de meurtres, de viols et d’autres violations des droits humains.

La campagne touristique « Visit Rwanda » a fait connaître le nom du pays dans le monde du football grâce à des parrainages de clubs , ainsi que dans le basket-ball et le cyclisme, avec l’organisation des Championnats du monde sur route de l’UCI en 2025, ainsi que du Congrès de la FIFA en 2023 et de la cérémonie des Prix de la FIA en 2024.

La Formule 1, qui bénéficie d’une attention mondiale, représenterait un nouveau pas en avant.

« Aujourd’hui, c’est l’Afrique qui est à l’honneur », a déclaré Kagame. « Depuis plus de trois décennies, le plus grand championnat mondial de sport automobile s’est déroulé sans ce continent et cet accord vient changer la donne.

« Ce partenariat de dix ans est également un investissement dans l’avenir du Rwanda. Le circuit… aux côtés du nouvel aéroport international, apportera des emplois, des compétences, du tourisme et de nouvelles opportunités commerciales à notre pays et à notre région pour les décennies à venir. »