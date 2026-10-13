Un terrain, deux ballons, deux buts : l’action improbable de l’année a eu lieu en Chine

Un terrain, deux ballons, deux buts : l’action improbable de l’année a eu lieu en Chine

Et on dit que les attaquants ne défendent pas… Sans doute lassé d’entendre des reproches sur ses efforts défensifs, l’attaquant sénégalais Mame Mor Ndiaye a trouvé la parade pour défendre sans trop avoir à courir. La technique ? Tirer, à l’aide d’un deuxième ballon, en direction de son propre but pour annuler le but adverse . Prends-en de la graine, Kyks.

Ça n’empêchera pas la défaite, malheureusement

C’est dans le championnat chinois que cette action a eu lieu. Au deuxième échelon national, dans le match opposant Shaanxi Union à Foshan Nanshi . Sûrement frustré de perdre 2-0 et voyant son équipe proche d’en encaisser un troisième, l’attaquant a donc un peu pété les plombs avec cette frappe lointaine vers ses cages. Finalement, les deux ballons finiront dans les filets.…

LT pour SOFOOT.com