Sport automobile – Domenicali se montre optimiste quant au futur ensemble moteur de F1

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* Domenicali a déclaré que la F1 s'attendait à ce que le dossier des moteurs soit prêt à être examiné d'ici la fin de l'année

* Le président de la FIA, Ben Sulayem, soutient l'utilisation de moteurs V8 fonctionnant au carburant durable à partir de 2031

* La FIA a approuvé en juin des modifications du règlement visant à réduire la puissance électrique

par Alan Baldwin

La Formule 1 devrait disposer d’un plan d’ici la fin de l’année concernant la prochaine série de règles relatives aux moteurs, qui entreront en vigueur à partir de 2030 ou 2031, a déclaré mercredi le directeur général Stefano Domenicali.

S'adressant aux journalistes, l'Italien a répondu aux critiques des pilotes concernant les groupes motopropulseurs introduits cette année et a déclaré que les fans appréciaient les courses, les Grands Prix affichant complet et l'audience télévisée en hausse.

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, l'instance dirigeante, milite en faveur du passage à des moteurs V8 fonctionnant au carburant durable à partir de 2031, voire un an plus tôt si un accord est trouvé, et de l'abandon des V6 hybrides turbo actuels.

La FIA a le dernier mot sur le règlement technique et peut imposer sa volonté en l’absence d’accord.

« Je pense que l’objectif principal du futur règlement est de simplifier les choses autant que possible », a déclaré Domenicali. « Amener la Formule 1 vers une catégorie de voitures plus légères, avec un carburant durable, en y intégrant bien sûr l’électrification, et donner avant tout aux pilotes la possibilité, dans un certain mode, de pousser à fond.

« Et je pense sincèrement que d’ici la fin de cette année, nous serons en mesure de présenter un ensemble de mesures prêt à être discuté. »

DEUX OPTIONS

Domenicali a indiqué qu’il existait deux options: attendre la fin du cycle actuel en 2031 et faire face à une situation où la FIA pourrait présenter quelque chose de totalement différent; ou bien que toutes les parties parviennent à un consensus bien avant cette date.

« Je pense que les discussions sont très constructives », a-t-il déclaré. « À l’heure actuelle, il existe de nombreux points de vue différents que chacun défend pour des raisons diverses. Mais d’ici la fin de l’année, nous serons en mesure de proposer le bon ensemble de mesures pour l’avenir. »

Mercedes, Ferrari, Audi, Honda et Red Bull sont les constructeurs de moteurs actuels, General Motors prévoyant également de fournir ses propres moteurs à l’écurie Cadillac.

Les moteurs de 2026 prévoient une répartition nominale de 50-50 entre l’énergie électrique et la combustion interne, ce qui mécontente les pilotes qui doivent désormais gérer leur énergie pendant un tour et ne peuvent plus rouler à fond comme auparavant.

La FIA a annoncé en juin un accord sur un ensemble de modifications réglementaires visant à réduire la part de la puissance électrique en 2027 et 2028, années où la répartition passera à 60-40 en faveur de la combustion interne.