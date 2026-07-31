Boeing soumet une proposition de contrat au syndicat des ingénieurs ; l'accord a reçu l'aval des négociateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé jeudi avoir transmis une proposition d'accord au syndicat représentant environ 17 000 ingénieurs et techniciens de sa division avions commerciaux.

L'équipe de transactions de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPE) a approuvé cet accord, selon un message publié sur le site Internet du syndicat.

Aucun détail concernant le contrat proposé n'était disponible dans l'immédiat.

* L'équipe de transactions de la SPEEA a déclaré que la proposition « offre une valeur réelle et significative aux adhérents, apporte un changement positif concret en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et répond aux priorités des adhérents ».

* Les responsables syndicaux des unités de transactions des ingénieurs et des techniciens examineront les termes de l’accord et feront une recommandation aux adhérents la semaine prochaine.

* Le contrat actuel de la SPEEA expire le 6 octobre.

* Une grève pourrait retarder davantage les campagnes de certification du 737 MAX 10 de Boeing – la plus grande variante de son avion à couloir unique – et du 777-9, son plus gros avion de ligne. L’entreprise accuse déjà plusieurs années de retard sur le calendrier de certification, qui nécessite un travail d’ingénierie intensif.

* Boeing a mené trois négociations collectives majeures en autant d’années. Les deux précédentes, concernant les travailleurs des avions commerciaux du constructeur et une unité de transactions distincte regroupant les travailleurs du secteur de la défense — tous deux représentés par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale —, se sont toutes deux conclues après de longues grèves.

* En janvier, Boeing a conclu un accord avec environ 1 600 membres de la SPEEA chez l’ancienne société Spirit AeroSystems à Wichita, au Kansas. Cet accord prévoyait une prime de ratification de 6 000 dollars, des augmentations salariales annuelles, des améliorations des régimes de santé et de retraite, ainsi que six jours de congé supplémentaires par an.