Spiritueux: Sazerac a approché Brown-Forman, qui discute fusion avec Pernod Ricard (presse)

Le groupe américain Sazerac, qui produit et commercialise plus de 500 marques de spiritueux, a contacté pour une "possible entente" son compatriote Brown-Forman, propriétaire du whisky Jack Daniel's et qui discute fusion avec le géant français Pernod Ricard , écrit le Wall Street Journal (WSJ).

Brown-Forman détient notamment le whisky Jack Daniel's (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / LARRY FRENCH )

Faisant référence à une source proche du dossier non identifiée, le quotidien des affaires ne donne aucun détail concernant la transaction envisagée par Sazerac, dont la gamme comprend de multiples types de spiritueux (cognac, vodka, whisky, bourbons, etc).

Sollicités par l'AFP, Sazerac et Brown-Forman n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Pernod Ricard et Brown-Forman ont confirmé le 26 mars être en discussions en vue d'une fusion qui, si elle aboutit, représenterait une opération significative dans un contexte morose pour les boissons alcoolisées à travers le monde.

"Sous réserve d'accord entre les parties et des approbations habituelles, ce partenariat s'apparenterait à une fusion entre égaux (...) Ce partenariat donnerait naissance à un leader mondial des spiritueux d'envergure accrue", avait alors indiqué Pernod Ricard, maison mère de l'emblématique pastis mais aussi de la vodka Absolut ou du whisky Jameson.

Dans un communiqué distinct, Brown-Forman avait confirmé "être engagé dans des discussions avec Pernod Ricard", tout en précisant explorer "régulièrement" des "opportunités stratégiques".

Les deux géants sont respectivement valorisés plus de 15 milliards d'euros pour Pernod Ricard et environ 12 milliards de dollars pour Brown-Forman.

Sazerac est une entreprise familiale ayant près de 400 ans d'histoire. Elle dispose de distilleries dans le monde entier, en particulier dans le Kentucky (Etats-Unis), à Cognac (France) ou encore à Goa (Inde).