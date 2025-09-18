Spirit va réduire sa capacité de vol de 25 % et supprimer des emplois, selon une note de service

La compagnie aérienne Spirit Airlines va supprimer des emplois car elle prévoit de réduire sa capacité de 25 % par rapport à l'année précédente en novembre, selon une note de service consultée par Reuters mercredi, ce qui aggrave les difficultés du transporteur à petit budget.

Cette réduction vise à "optimiser notre réseau pour nous concentrer sur nos marchés les plus forts", a déclaré le directeur général Dave Davis aux employés dans la note de service.

"Ces évaluations affecteront inévitablement la taille de nos équipes, car nous devenons une compagnie aérienne plus efficace", précise le mémo. Le nombre de postes susceptibles d'être touchés n'est pas encore connu.

Le transporteur à bas prix continue d'évaluer la taille de sa flotte et prévoit de rencontrer les dirigeants syndicaux des compagnies aériennes dans les semaines à venir, selon la note de service.

CNBC avait déjà fait état de ce plan de restructuration.

Spirit s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation ait échoué à lui donner une assise financière plus solide.

Les difficultés financières de Spirit, ainsi que la ruée des transporteurs américains vers les voyageurs haut de gamme, ont fait craindre que l'ère des vols bon marché ne soit révolue pour les voyageurs soucieux de leur prix.

Plus tôt dans la journée de mardi, United Airlines UAL.O a exclu de faire une offre pour les actifs de Spirit s'ils deviennent disponibles, ce qui est prévu dans le cadre du processus de restructuration du transporteur à bas prix.