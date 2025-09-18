 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 264,95
+1,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Spirit réduit ses vols en novembre et supprime des emplois, selon CNBC
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 03:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe du nom de la compagnie dans le titre et d'une erreur typographique dans le premier paragraphe)

Spirit Airlines s'apprête à supprimer des emplois alors que la compagnie aérienne prévoit de réduire sa capacité de 25 % dans son programme de novembre, a rapporté CNBC mercredi, citant une note de service.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank