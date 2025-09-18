Spirit réduit ses vols en novembre et supprime des emplois, selon CNBC

Spirit Airlines s'apprête à supprimer des emplois alors que la compagnie aérienne prévoit de réduire sa capacité de 25 % dans son programme de novembre, a rapporté CNBC mercredi, citant une note de service.

