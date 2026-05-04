Spirit Airlines sollicite l'autorisation d'effectuer des primes de fidélisation alors qu'elle met fin à ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les réactions négatives potentielles des détenteurs d'obligations et le plan de réduction des effectifs, paragraphes 6-7) par David Shepardson et Dietrich Knauth

La compagnie aérienne low-cost en faillite Spirit Airlines FLYYQ.PK , qui a cessé ses activités samedi, a demandé à un tribunal américain des faillites l'autorisation de verser des primes de fidélisation aux employés restants et a déclaré qu'elle n'avait d'autre choix que de mettre fin à ses activités.

Spirit sollicite l'autorisation du tribunal pour verser 10,7 millions de dollars de primes de fidélisation aux employés qui restent alors que la compagnie cesse ses activités — soit une moyenne de 76 000 dollars par bénéficiaire — et versera davantage aux trois principaux dirigeants, sans toutefois avoir encore révélé le montant.

"Après s'être battue vaillamment pendant des mois pour se restructurer, et avoir presque réussi, (Spirit se retrouve) sans autre alternative qu'une cessation ordonnée de ses activités", a déclaré le directeur financier Fred Comer lundi dans un document déposé auprès du tribunal.

"Il n'existe plus aucune voie viable vers une restructuration ou la poursuite des activités."

Spirit a indiqué que les paiements versés aux trois principaux dirigeants remplaceront une partie des rémunérations qu’elle aurait versées aux cadres supérieurs au titre des plans d’incitation annuels et des primes en espèces en vigueur avant la faillite.

Les détenteurs d'obligations pourraient contester les primes versées à la direction de Spirit, car certains aspects du plan de liquidation, tels que la manière dont le produit de la liquidation et les économies réalisées seront évalués, font encore l'objet de négociations avec les prêteurs du débiteur en possession, selon un autre document déposé.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle conserverait environ 150 employés avant de réduire ses effectifs à environ 40 après les trois premiers mois, en espérant que son plan de liquidation soit achevé dans ce délai.

Spirit affirme ne pas disposer des fonds nécessaires pour organiser une vente aux enchères de ses avions, moteurs et autres équipements, et demande au tribunal l'autorisation de procéder à des ventes rapides ou d'abandonner les actifs pour laisser les prêteurs les reprendre en possession.

La compagnie aérienne était en pourparlers avancés avec l'administration Trump au sujet d'un plan de sauvetage gouvernemental de 500 millions de dollars qui l'aurait aidée à sortir de la faillite et aurait accordé au gouvernement jusqu'à 90 % du capital de Spirit. Ces pourparlers ont échoué après que certains créanciers s'y sont opposés.

Les transporteurs mondiaux sont aux prises avec la flambée des prix du kérosène depuis que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz, dans le cadre de la pire crise que le secteur du transport aérien ait connue depuis la pandémie de COVID-19. Spirit peinait déjà à dégager un bénéfice avant le choc pétrolier et a dû faire face à 100 millions de dollars de coûts de carburant supplémentaires depuis le 1er mars.

"Ces coûts supplémentaires importants se sont avérés trop lourds pour que les liquidités disponibles de Spirit puissent les absorber", a déclaré Spirit.