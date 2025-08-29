information fournie par Reuters • 29/08/2025 à 22:05

Spirit Airlines se prépare à une deuxième faillite, selon le Wall Street Journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Airlines FLYY.A se prépare à déposer à nouveau le bilan, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.