Spirit Airlines se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de Spirit Aviation Holdings

FLYY.A , société mère de Spirit Airlines, chutent de 44,7 % à 67 cents dans les échanges après les heures de bureau ** Le pionnier des vols sans fioritures cherche à obtenir une deuxième faillite depuis novembre de l'année dernière

** La transporteur a lutté pour stabiliser ses opérations depuis qu'elle a émergé de sa première faillite en mars ** Elle a été contrainte de lever des doutes sur la continuité de l'exploitation au début du mois

** Les vols, la vente de billets, les réservations et les opérations se poursuivent