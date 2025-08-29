 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spirit Airlines se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, les actions chutent
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de Spirit Aviation Holdings

FLYY.A , société mère de Spirit Airlines, chutent de 44,7 % à 67 cents dans les échanges après les heures de bureau ** Le pionnier des vols sans fioritures cherche à obtenir une deuxième faillite depuis novembre de l'année dernière

** La transporteur a lutté pour stabiliser ses opérations depuis qu'elle a émergé de sa première faillite en mars ** Elle a été contrainte de lever des doutes sur la continuité de l'exploitation au début du mois

** Les vols, la vente de billets, les réservations et les opérations se poursuivent

