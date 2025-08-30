Spirit Airlines se déclare en faillite pour la deuxième fois en un an, alors que les difficultés financières persistent

Spirit n'a pas réussi à modifier sa structure de coûts, les dépenses d'exploitation dépassent les recettes

Spirit va réduire sa présence sur le marché et la taille de sa flotte pour réaliser des économies

Le dépôt de bilan de Spirit fait suite à l'échec de son rebranding en tant que compagnie aérienne haut de gamme

Spirit doit maintenir les salaires et les obligations envers les fournisseurs pendant la faillite

(Réécriture du premier paragraphe et ajout de détails) par Shivansh Tiwary et Rajesh Kumar Singh

La compagnie aérienne américaine Spirit Airlines FLYY.A , pionnière dans le domaine des vols sans fioritures, s'est placée vendredi sous la protection de la loi sur les faillites pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation ait échoué à lui donner une assise financière plus solide.

Le transporteur basé en Floride, qui est sorti de sa première faillite en mars, a été confronté à une diminution de ses liquidités et à des pertes croissantes.

Au cours des trois mois précédant la fin du mois de juin, il a enregistré une perte nette d'environ 246 millions de dollars. Confrontée à une pénurie de liquidités, la compagnie a déclaré la semaine dernière qu'elle avait emprunté la totalité des 275 millions de dollars disponibles dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.

La demande de dépôt de bilan de Spirit était largement attendue après que la compagnie a publié un avertissement au début du mois, indiquant qu'elle pourrait ne pas poursuivre ses activités si ses résultats financiers ne s'amélioraient pas rapidement.

"Depuis que nous sommes sortis de notre précédente restructuration, qui visait exclusivement à réduire la dette de Spirit et à lever des fonds propres, il est devenu évident qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que de nombreux autres outils sont disponibles pour positionner Spirit au mieux pour l'avenir", a déclaré le directeur général Dave Davis.

La compagnie a déposé une demande d'inscription au chapitre 11 auprès du tribunal des faillites du district sud de New York. Spirit a déclaré qu'elle travaillait de manière productive avec ses créanciers garantis, notamment en ce qui concerne le financement potentiel qui pourrait s'avérer nécessaire à un stade ultérieur de la procédure.

Selon les analystes et les dirigeants du secteur, les difficultés de Spirit sont dues à son échec à remédier à sa structure de coûts pléthorique lors de la première faillite. Au cours du dernier trimestre, ses dépenses d'exploitation se sont élevées à 1,2 milliard de dollars, soit 118 % de son chiffre d'affaires trimestriel.

Spirit est également en conflit avec le loueur d'avions AerCap Holdings AER.N au sujet d'un contrat portant sur 36 avions Airbus devant être livrés entre 2027 et 2028.

Dans le cadre de sa restructuration, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle réduirait sa présence sur certains marchés. Elle réduira également sa flotte afin de diminuer de manière significative sa dette et ses obligations en matière de location. Elle estime que cela lui permettra de réaliser des économies d'exploitation annuelles de plusieurs centaines de millions de dollars.

Les difficultés de la compagnie aérienne ont créé des opportunités pour ses rivaux, Frontier Airlines ULCC.O ajoutant des itinéraires et envisageant d'autres expansions . Les analystes et les dirigeants de l'industrie affirment que des transporteurs tels que Frontier, Southwest LUV.N et United Airlines UAL.O pourraient être intéressés par le rachat des avions de Spirit et d'autres actifs dans le cadre de sa restructuration.

Spirit a déclaré que les salaires et les avantages sociaux continueront d'être payés et honorés pour les personnes employées par la compagnie aérienne, y compris les sous-traitantes. Elle s'acquittera également de ses obligations envers ses fournisseurs tout au long de la procédure de faillite.

Spirit, reconnaissable à ses jets jaune vif, a demandé pour la première fois la protection de la loi sur les faillites en novembre dernier après des années de pertes, d'échecs d'offres de fusion et de dettes croissantes, devenant ainsi le premier grand transporteur américain à le faire depuis 2011.

Après être sortie de la faillite en mars, elle a cherché à redorer son blason en tant que compagnie aérienne plus premium afin d'exploiter la demande en plein essor de voyages haut de gamme, et a réinscrit ses actions à la bourse américaine NYSE.

Cependant, l'effondrement des dépenses de voyage sur le marché américain à la suite des guerres commerciales et des coupes budgétaires du président Donald Trump a bouleversé ses calculs.

Son action avait glissé depuis la re-cotation. Les actions de Spirit ont chuté de 44 % dans les échanges prolongés de vendredi. La société s'attend à ce que ses actions soient retirées de la bourse.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle redoublerait d'efforts pour offrir à ses clients des options de voyage premium. Les vols, la vente de billets, les réservations et les opérations se poursuivront, a-t-elle déclaré vendredi.

Spirit a débuté en 1964 en tant qu'entreprise de camionnage long-courrier avant de se tourner vers l'aviation dans les années 1980, en proposant d'abord des voyages d'agrément sous le nom de Charter One Airlines.

Elle a changé de nom pour Spirit en 1992 et s'est forgé une réputation de transporteur à prix réduit pour les voyageurs soucieux de leur budget et prêts à renoncer à des extras tels que les bagages enregistrés et les assignations de sièges.

Mais la pandémie a bouleversé ce modèle, la demande s'orientant vers des voyages plus confortables et axés sur l'expérience, laissant les transporteurs à bas prix se débattre pour s'adapter.

Lors de sa précédente restructuration, la compagnie aérienne avait réduit sa dette d'environ 795 millions de dollars en la convertissant en actions. Elle avait également reçu 350 millions de dollars d'investissements en capital de la part d'investisseurs existants.