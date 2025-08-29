Spirit Airlines, pionnière américaine des vols sans fioritures, demande à être en faillite pour la deuxième fois en quelques mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Spirit dépose son deuxième bilan en quelques mois

*

Les vols, la vente de billets et les opérations se poursuivent

*

La compagnie déclare travailler avec les détenteurs d'obligations garanties

*

Spirit travaille sur un financement potentiel qui pourrait être nécessaire ultérieurement

(Ajout de détails sur la faillite au paragraphe 4, d'un plan de retrait de la cote et d'un mouvement d'actions au paragraphe 14, ainsi que d'informations générales) par Shivansh Tiwary

La compagnie américaine Spirit Airlines

FLYY.A a déposé vendredi une nouvelle demande de protection au titre du chapitre 11 de la loi sur les faillites, alors que la diminution de ses liquidités et l'augmentation de ses pertes ont fait échouer ses efforts de redressement depuis qu'elle est sortie d'une précédente réorganisation en mars.

Le transporteur, reconnaissable à ses jets jaune vif, s'est efforcé de stabiliser ses activités depuis qu'il est sorti de sa première faillite en mars.

Les vols, les ventes de billets, les réservations et les opérations se poursuivront, a déclaré la compagnie vendredi.

La compagnie a déclaré qu'elle travaillait de manière productive avec ses créanciers garantis, notamment en ce qui concerne le financement potentiel qui pourrait s'avérer nécessaire à un stade ultérieur de la procédure.

Spirit avait tenté de se refaire une image de marque en tant que compagnie aérienne plus haut de gamme afin de suivre les tendances de voyage post-pandémiques qui ont remis en question la viabilité du modèle à très bas prix.

Mais le redressement de Spirit a été encore plus affecté par l'incertitude liée aux tarifs douaniers et aux coupes budgétaires du président Donald Trump, qui ont refroidi les dépenses de consommation et fait baisser les tarifs aériens intérieurs.

La compagnie a été contrainte de lever des doutes sur au début du mois.

"Depuis que nous sommes sortis de notre précédente restructuration, qui visait exclusivement à réduire la dette financée de Spirit et à lever des fonds propres, il est devenu clair qu'il y a beaucoup plus de travail à faire et que beaucoup plus d'outils sont disponibles pour positionner au mieux Spirit pour l'avenir", a déclaré le directeur général Dave Davis.

La compagnie basée en Floride a demandé pour la première fois la protection de la loi sur les faillites en novembre dernier après des années de pertes, d'échecs d'offres de fusion et de dettes croissantes, devenant ainsi le premier grand transporteur américain à le faire depuis 2011.

Ses problèmes ont été aggravés par l'échec d'une fusion de 3,8 milliards de dollars avec JetBlue Airways JBLU.O et les problèmes de moteur Pratt & Whitney de RTX qui l'ont contraint à immobiliser un grand nombre de ses jets Airbus AIR.PA .

Après avoir émergé de la faillite en mars, Spirit a réinscrit ses actions à la bourse américaine NYSE pour renforcer la confiance des investisseurs dans son plan de redressement, mais l'action n'a cessé de baisser depuis.

Vendredi, la compagnie a annoncé qu'elle s'attendait à ce que ses actions ordinaires soient retirées de la cote. Les actions ont chuté de 44 % au cours d'une longue période d'échanges.

Dans le cadre de sa stratégie de redressement, la compagnie s'est détournée des voyageurs sensibles au prix pour se concentrer sur les voyageurs plus aisés, ce qui, selon ses estimations, devrait permettre d'augmenter le revenu par passager de 13 %.

Elle prévoyait de remanier son programme de fidélisation et de conclure des alliances avec d'autres transporteurs.

Les difficultés de Spirit ont ouvert la voie à ses rivaux, Frontier Airlines ULCC.O ajoutant des liaisons et cherchant à se développer davantage.

Spirit a débuté en 1964 en tant qu'entreprise de camionnage long-courrier avant de se tourner vers l'aviation dans les années 1980, en proposant d'abord des voyages d'agrément sous le nom de Charter One Airlines.

Elle s'est rebaptisée Spirit en 1992 et s'est forgé une réputation de transporteur à prix réduit pour les voyageurs soucieux de leur budget et prêts à renoncer à des extras tels que les bagages enregistrés et les assignations de sièges.

Mais la pandémie a bouleversé ce modèle, la demande s'orientant vers des voyages plus confortables et axés sur l'expérience, laissant les transporteurs à bas prix en proie à des difficultés d'adaptation.

Lors de sa précédente restructuration, la compagnie avait réduit sa dette d'environ 795 millions de dollars en la convertissant en actions. Elle avait également reçu 350 millions de dollars d'investissements en actions de la part d'investisseurs existants.