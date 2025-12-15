Spirit Airlines obtient une bouée de sauvetage de 100 millions de dollars pour rester à flot pendant la faillite

Modification de l'accord de crédit DIP de Spirit pour un financement immédiat de 50 millions de dollars

50 millions de dollars supplémentaires en fonction des plans de réorganisation ou de vente

Spirit rejette les rumeurs d'arrêt de ses activités sous la protection de la loi sur les faillites

La société mère de Spirit a déposé son bilan en août en raison de ses pertes et de son manque de liquidités

Spirit Airlines FLYYQ.PK a déclaré lundi qu'elle avait obtenu un financement d'urgence supplémentaire de 100 millions de dollars pour soutenir ses opérations et ses efforts de restructuration pendant qu'elle est sous la protection de la loi sur les faillites.

Cette décision intervient dans un contexte de spéculation croissante sur l'avenir de la compagnie aérienne à très bas coûts. Le média aéronautique The Air Current a rapporté vendredi que certains dirigeants de compagnies aériennes concurrentes pensaient que Spirit pourrait arrêter brusquement ses opérations autour d'une date limite du 13 décembre si elle ne parvenait pas à remplir les conditions liées au nouveau financement.

Spirit a rejeté ces rumeurs à plusieurs reprises, insistant sur le fait que les vols se déroulent normalement et que la compagnie continue à fonctionner comme si de rien n'était.

Le financement a été obtenu par le biais d'un amendement à l'accord de crédit du débiteur en possession de Spirit (DIP), qui permet aux entreprises de poursuivre leurs activités pendant la procédure du chapitre 11.

Selon les conditions révisées, Spirit recevra immédiatement 50 millions de dollars pour couvrir les dépenses quotidiennes, et 50 millions de dollars supplémentaires seront disponibles une fois qu'elle aura avancé ses projets de réorganisation en tant que transporteur autonome ou de vente.

Spirit a déclaré que ces liquidités supplémentaires reflètent les progrès réalisés dans le cadre de ses efforts de redressement, tout en soulignant que les horaires de vol, les ventes de billets et les opérations ne sont pas affectés.

"Nous continuons à offrir des options de voyage de grande valeur qui profitent aux consommateurs américains, qu'ils volent avec nous ou non, et nous sommes impatients d'accueillir nos clients pendant les fêtes de fin d'année et au-delà", a déclaré Dave Davis, directeur général de Spirit, dans un communiqué.

La société mère de la compagnie aérienne s'est déclarée en faillite en août pour la deuxième fois, invoquant l'amenuisement de ses réserves de trésorerie et l'accroissement de ses pertes.

Depuis lors, Spirit a supprimé des emplois, réduit les itinéraires, quitté 14 aéroports et rejeté les contrats de location de plus de 80 appareils dans le cadre d'un vaste plan de réduction des coûts.

Elle a également repositionné sa flotte et rationalisé sa structure de coûts au cours des derniers mois. La semaine dernière, les pilotes et les hôtesses de l'air et stewards ont ratifié de nouveaux accords de travail visant à soutenir le redressement à long terme du transporteur.