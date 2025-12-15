Spirit Airlines obtient un financement de 100 millions de dollars dans le cadre de la procédure de faillite

Spirit Aviation FLYYQ.PK a déclaré lundi avoir obtenu 100 millions de dollars en financement de faillite, alors que le transporteur en difficulté travaille sur un plan de restructuration.

En août, la société mère de Spirit Airlines s'est déclarée en faillite pour la deuxième fois après avoir lutté contre la diminution de ses réserves de liquidités et l'augmentation de ses pertes.

Dans le cadre d'une initiative plus large de réduction des coûts, Spirit a également supprimé des emplois , réduit les itinéraires et réduit les opérations. La compagnie a déjà quitté 14 aéroports et rejeté les contrats de location de plus de 80 avions.

Le transporteur à très bas prix a déclaré lundi que ses vols, ses ventes de billets et ses autres opérations se poursuivraient comme d'habitude.

Spirit peut utiliser 50 millions de dollars immédiatement, l'accès au reste étant lié à des négociations de restructuration ou à un accord potentiel.

Le transporteur n'a pas révélé la source du financement.

Le journal The Air Current, spécialisé dans l'aviation, a rapporté vendredi que des compagnies aériennes concurrentes se préparaient à exploiter les itinéraires de Spirit, si le transporteur était contraint de fermer ses portes.