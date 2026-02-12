Spirit Airlines demande l'autorisation du tribunal pour vendre aux enchères 20 Airbus pour un montant d'environ 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Aviation Holdings

FLYYQ.PK demande à un juge des faillites américain à New York d'approuver le processus d'enchères et la vente potentielle de 20 Airbus A320/A321 AIR.PA , selon un document déposé au tribunal mercredi.

En août 2025, Spirit a déposé son bilan pour la deuxième fois en un an et a déclaré que la vente était essentielle pour réduire la taille de sa flotte et correspondre à son plan commercial et de réseau remanié. Le transporteur à très bas coûts a déclaré que la vente des avions réduirait les coûts de maintenance, de stockage et de vol, et que le produit de la vente serait utilisé pour rembourser la dette liée aux avions.

Le premier soumissionnaire est CSDS Asset Management, un gestionnaire d'actifs aéronautiques qui a accepté d'acheter les 20 avions pour environ 533,5 millions de dollars. Si le tribunal donne son accord, Spirit sollicitera des offres concurrentes à partir d'environ 554 millions de dollars, conformément à l'accord conclu avec CSDS. La vente aux enchères aura lieu en avril.