 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Spirit Airlines demande l'autorisation du tribunal pour vendre aux enchères 20 Airbus pour un montant d'environ 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 00:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Aviation Holdings

FLYYQ.PK demande à un juge des faillites américain à New York d'approuver le processus d'enchères et la vente potentielle de 20 Airbus A320/A321 AIR.PA , selon un document déposé au tribunal mercredi.

En août 2025, Spirit a déposé son bilan pour la deuxième fois en un an et a déclaré que la vente était essentielle pour réduire la taille de sa flotte et correspondre à son plan commercial et de réseau remanié. Le transporteur à très bas coûts a déclaré que la vente des avions réduirait les coûts de maintenance, de stockage et de vol, et que le produit de la vente serait utilisé pour rembourser la dette liée aux avions.

Le premier soumissionnaire est CSDS Asset Management, un gestionnaire d'actifs aéronautiques qui a accepté d'acheter les 20 avions pour environ 533,5 millions de dollars. Si le tribunal donne son accord, Spirit sollicitera des offres concurrentes à partir d'environ 554 millions de dollars, conformément à l'accord conclu avec CSDS. La vente aux enchères aura lieu en avril.

Valeurs associées

AIRBUS
187,240 EUR Euronext Paris -2,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Crans-Montana : trop de questions sans réponse...
    Crans-Montana : trop de questions sans réponse...
    information fournie par France 24 12.02.2026 00:34 

    Plus d’un mois après l’incendie du bar le Constellation en Suisse, son copropriétaire français, Jacques Moretti, a été auditionné par la justice du canton du Valais ce mercredi, entouré de plusieurs dizaines d’avocats de victimes. Jeudi, ce sera le tour de sa femme, ... Lire la suite

  • Décision le 7 juillet pour Marine Le Pen
    France-La cour d'appel rendra son jugement le 7 juillet dans le procès Le Pen
    information fournie par Reuters 11.02.2026 23:45 

    La cour d'appel de Paris rendra le 7 juillet prochain son arrêt ‌dans le procès des assistants parlementaires du Front national (FN), jugement qui déterminera l'avenir politique de Marine Le Pen. "Plus c'était tôt, mieux je me portais", a réagi ​la patronne des ... Lire la suite

  • Wall Street a fini en baisse mercredi
    Wall Street finit en légère baisse après des données sur l'emploi
    information fournie par Reuters 11.02.2026 23:43 

    par Sinéad Carew et Twesha Dikshit La Bourse de ‌New York a fini en baisse mercredi après la publication d'un rapport meilleur qu'attendu sur le ​marché du travail américain, qui a rassuré les investisseurs sur la santé de l'économie tout en alimentant la crainte ... Lire la suite

  • Marine Le Pen (c), présidente du groupe parlementaire Rassemblement national, quitte le palais de justice lors d'une suspension d'audience, le 11 février 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Procès du RN: Marine Le Pen fixée sur son sort le 7 juillet
    information fournie par AFP 11.02.2026 23:06 

    Marine Le Pen connaîtra le 7 juillet son sort judiciaire, et donc politique: la cour d'appel de Paris s'est donné presque cinq mois après la fin des débats, mercredi en fin d'après-midi, pour statuer dans le dossier des assistants des eurodéputés du RN. La cheffe ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank