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Spirit Airlines affirme qu'elle n'a d'autre choix que de mettre fin à ses activités
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne low-cost Spirit Airlines FLYYQ.PK , en faillite, qui a cessé ses activités samedi, a déclaré devant un tribunal américain des faillites qu'elle n'avait d'autre choix que de mettre fin à ses opérations.

"Après s'être battue vaillamment pendant des mois pour se restructurer, et avoir failli y parvenir, (Spirit se retrouve) sans autre alternative qu'une cessation ordonnée de ses activités", a déclaré lundi Fred Comer, directeur financier de la compagnie, dans un document déposé auprès du tribunal.

"Il n'existe plus aucune voie viable vers une restructuration ou la poursuite des activités."

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