Guerre en Ukraine : les troupes russes ont perdu du terrain en avril, une première depuis la contre-offensive ukrainienne de 2023

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie occupe un peu plus de 19% du pays.

Des militaires ukrainiens dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 28 janvier 2026. ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

L'armée russe a perdu le contrôle de quelque 120 km2 de territoire ukrainien en avril, une première depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, selon l'analyse par l' AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Après plus de quatre ans de guerre à grande échelle, des combats intenses se poursuivent sans cesse sur le front, tandis que de difficiles négociations diplomatiques sont suspendues depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Moscou a récemment proposé une courte trêve pour les commémorations le 9 mai en Russie de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie, tandis que Kiev exige un cessez-le-feu prolongé pour favoriser des pourparlers, ce que le Kremlin refuse.

Le recul des forces de Moscou rapporté par l'ISW n'est cependant pas total : des militaires russes restent infiltrés dans les trois quarts des zones où l'Ukraine a regagné du terrain .

L'armée russe envoie en permanence des petits groupes de soldats pour prendre position dans des parties du front, composé des zones mouvantes de plusieurs kilomètres de large exposées en permanence aux frappes de drones, et s'y dissimuler pour favoriser ensuite l'avancée du gros des troupes. Ces opérations d'infiltration dans des zones que la Russie ne contrôle pas entièrement ne sont pas comptabilisées dans les estimations des territoires tenus par chaque camp.

Le gain de Kiev est dans la continuité des ralentissements des avancées russes depuis décembre 2025 , au point que les forces de Moscou n'avaient enregistré presque aucune progression en territoire ukrainien en mars (23 km2).

Une avancée marginale

"Les contre-attaques terrestres et frappes de moyenne portée ukrainiennes, le blocage de l'utilisation russe des terminaux Starlink en Ukraine en février 2026, et la répression de Telegram par le Kremlin ont exacerbé les problèmes existants au sein de l'armée russe", indique l'institut.

Il pointe aussi un possible effet de "tendances saisonnières", avec la fonte des terres gelées et les pluies printanières qui "dégradent les conditions" de mouvement des troupes.

En avril, sans faire de grande percée, l'armée ukrainienne est parvenue à avancer en différents endroits le long de la ligne de front : une quarantaine de kilomètres carrés dans chacune des trois régions de Zaporijjia, Kharkiv et Donetsk. La Russie a toutefois pris quelques kilomètres carrés à l'est de Kramatorsk (Donetsk).

Ces estimations excluent également les avancées revendiquées côté russe mais ni confirmées ni infirmées par l'ISW, qui travaille avec le Critical Threats Project (émanation de l'American Enterprise Institute ou AEI), autre centre de réflexion américain spécialisé dans l'étude des conflits.

Si les gains ukrainiens en avril sont les premiers depuis deux ans et demi, ils restent marginaux : 120 km² ne représentent que 0,02% du territoire ukrainien incluant la Crimée et le Donbass.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie occupe un peu plus de 19% du pays, dont 7% en Crimée et dans les zones du bassin industriel du Donbass, déjà sous contrôle russe ou de séparatistes pro-russes avant l'invasion de février 2022. L'essentiel des avancées russes ont été faites pendant les premières semaines du conflit.