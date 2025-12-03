Spirit AeroSystems en hausse alors que la FTC demande à Boeing de céder ses actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de Spirit AeroSystems SPR.N en hausse de 2,7% à $38,54 ** La FTC américaine demande à Boeing BA.N de céder d'importants actifs de SPR pour résoudre les problèmes de concurrence liés à son acquisition de 8,3 milliards de dollars

** Dans le cadre d'une proposition d'accord, BA cédera les activités de Spirit qui fournissent actuellement des aérostructures à Airbus SE AIR.PA .

** Boeing cédera également les activités d'aérostructures de Spirit à Subang, en Malaisie, qui fournissent actuellement des aérostructures à Boeing et Airbus

** Jusqu'à la dernière clôture, SPR avait gagné ~10% depuis le début de l'année