Reprise ou liquidation: la justice tranchera l'avenir de Brandt le 11 décembre

Des fours de la marque Brandt sont exposés dans une usine, le 16 janvier 2025 à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Des centaines de salariés inquiets chez Brandt, groupe centenaire d'électroménager, sont suspendus à une décision de justice désormais attendue le 11 décembre sur l'avenir de ce fleuron industriel français en grandes difficultés financières.

"On subit, c'est l'inquiétude qui prédomine et nous aurons encore dix jours à attendre", a soupiré Dylan Wrede, agent logistique depuis dix ans chez Brandt. "C'est une situation très difficile", a ajouté ce salarié, rencontré mercredi par l'AFP à la sortie d'une usine du groupe près d'Orléans, où la production est au ralenti depuis des semaines.

La décision du tribunal des affaires économiques de Nanterre sera rendue le 11 décembre prochain, ont indiqué plusieurs élus locaux à l'AFP.

Une audience mercredi était suivie de près par les quelque 700 employés de Brandt, inquiets alors que leurs salaires ne seront plus versés après le 15 décembre. "Un beau cadeau de Noël", a résumé l'un d'eux.

Le scénario d'un arrêt de l'activité et d'une mise en liquidation est particulièrement redouté.

Parmi les offres présentées, seul le projet de Scop (société coopérative et participative), soutenu par le groupe Revive, permettrait de sauver au moins 300 emplois, d'après le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin.

Plusieurs élus et représentants de collectivités ont d'ailleurs fait le déplacement à Nanterre mercredi pour soutenir une initiative présentée comme celle de la dernière chance, notamment au nom de la défense du "savoir-faire français".

"Nous avons mis tous les éléments sur la table, cela a été l'occasion de montrer la nature et la fermeté de notre engagement", a déclaré à l'AFP le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, à l'issue de l'audience.

La Scop serait aussi l'unique possibilité de sauver les deux usines du groupe, situées près d'Orléans (Loiret), et à Vendôme (Loir-et-Cher), selon des sources syndicales.

Ce projet rappelle le cas de la verrerie Duralex, reprise sous ce même statut de Scop en juillet 2024.

La tâche s'annonce difficile. Entre 20 et 25 millions d'euros au total seraient nécessaires pour relancer l'activité de Brandt.

- Soutien de l'Etat -

Le gouvernement a annoncé un soutien de l'Etat à hauteur de 5 millions d'euros, suivi par la région Centre-Val de Loire qui a promis de mettre sur la table plus de 5 millions d'euros au total.

La métropole d'Orléans s'est engagée sur une contribution du même ordre de grandeur, selon François Bonneau.

"Quand on fait la somme de tout ça, on est à près de 20 millions d'euros d'engagements publics" consacrés au "redémarrage" de deux usines, a affirmé le président de région, jugeant l'effort "assez remarquable".

Il reste à savoir si les banques, poussées par le ministre délégué à l'Industrie à "jouer le jeu", répondront à l'appel pour convaincre le tribunal de la viabilité du projet.

En jeu, le 11 décembre prochain, l'avenir du fabricant des produits Brandt, mais aussi celui de trois autres marques françaises d'électroménager Vedette, Sauter et De Dietrich.

Outre ses deux usines en France, en Centre-Val de Loire, Brandt possède un centre de service après vente en région parisienne, à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise). Son siège social est situé à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Brandt, propriété depuis 2014 du groupe algérien Cevital, réalise 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise subit notamment les conséquences des temps difficiles vécus par le secteur du gros électroménager, lié à la crise de l'immobilier.

Ce secteur a subi l'an dernier un nouveau recul de ventes (-3,9%), après avoir déjà baissé en 2023.