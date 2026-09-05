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Spire Healthcare accepte une offre de rachat de 1,03 milliard de livres sterling émanant de Toscafund et d'autres investisseurs
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 18:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de la présidente de Spire aux paragraphes 3 à 5, et ceux des conseillers au paragraphe 7)

Spire Healthcare Group a annoncé samedi avoir accepté d’être racheté par un consortium composé de fonds gérés par Toscafund, Three Hills et Ares, ce qui valorise son capital social à environ 1 026 millions de livres sterling (soit 1,39 milliard de dollars).

L'accord, qui représente une prime de 66% par rapport à la capitalisation boursière de la société au 13 mai, dernier jour avant l'annonce de la réception d'une offre, a été conclu peu avant l'expiration du délai.

La présidente désignée de Spire, Debbie White, a déclaré que Spire, qui exploite 38 hôpitaux et plus de 55 cliniques, avait réalisé des progrès significatifs dans le renforcement de la qualité de ses soins, la diversification de ses sources de revenus et l’amélioration de son efficacité.

Elle a toutefois souligné que les perspectives du secteur étaient instables et que les pressions sur les coûts restaient importantes, notamment en raison de la hausse des cotisations sociales et du salaire minimum national.

“Après avoir mené un examen stratégique approfondi, le conseil d’administration estime que cette acquisition représente la meilleure issue possible pour les actionnaires de Spire”, a-t-elle déclaré, ajoutant que l’offre de 250 pence par action était la plus élevée que la société ait reçue au cours de cet examen stratégique.

Des actionnaires représentant 53,4% du capital de la société ont accepté de soutenir l’offre, a indiqué la société.

Spire a été conseillée par Rothschild & Co, Perella Weinberg, J.P. Morgan Cazenove, Lazard et Berenberg, tandis que les soumissionnaires ont été conseillés par Darblay Capital.

(1 dollar = 0,7396 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LAZARD
44,990 USD NYSE +1,49%
PERELLA WEINBG RG-A
16,8000 USD NASDAQ -0,77%
SPIRE HEALTH GRO
239,500 GBX LSE -0,62%
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