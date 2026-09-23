Spinny, soutenue par Tiger Global, dépose en toute confidentialité des projets de documents pour une introduction en bourse en Inde

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(Mises à jour avec des informations de fond tout au long de l'article)

Valuedrive Technologies, société soutenue par Tiger Global et opérateur de la plateforme indienne de vente de voitures d’occasion Spinny, a déposé en toute confidentialité des projets de documents auprès de l’autorité de régulation des marchés en vue d’une introduction en bourse, comme l’indique une annonce parue mercredi dans un journal.

* Basée à Gurugram, la société vise un montant total d’émission d’au moins 30 milliards de roupies (313,84 millions de dollars) dans le cadre de cette introduction en bourse, qui comprendra une part presque égale d’actions nouvelles et une offre de vente par les investisseurs existants, a rapporté mardi l’Economic Times, citant des sources.

* Spinny n’a pas pu être contactée immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

* Spinny avait été valorisée à hauteur de 1,5 milliard de dollars en février, à l'issue d'un tour de table pouvant atteindre 170 millions de dollars mené par Fidelity et Accel Leaders Fund, comme l'avait précédemment rapporté l'Economic Times. En 2021, la société avait levé 283 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont ADQ, basé à Abu Dhabi, et Tiger Global, basé à New York , pour une valorisation de 1,8 milliard de dollars.

* Dans le cadre de la procédure indienne de dépôt confidentiel, les entreprises peuvent soumettre des projets de documents d’introduction en bourse à l’autorité de régulation des marchés sans les rendre publics, ce qui leur permet de protéger leurs informations financières et commerciales sensibles tout en sollicitant l’avis des autorités de régulation.

* Fondée en 2015, Spinny exploite une place de marché en ligne dédiée aux véhicules d’occasion, permettant aux clients d’acheter et de vendre des voitures d’occasion en ligne et de réserver des essais routiers. Elle est en concurrence avec la place de marché de voitures d’occasion CARS24 sur le marché indien des véhicules d’occasion, en pleine croissance.

* Le dépôt de ce dossier d’introduction en bourse intervient alors que l’activité sur le marché primaire indien reprend de la vigueur après un premier semestre morose.

(1 dollar = 95,5900 roupies indiennes)